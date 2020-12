Magnus Carlsen vil avlive myte om seg selv: – Vi trodde han var lat

2020 er brukt på å starte egne turneringer – og forberede nye åpninger sammen med trener Peter Heine Nielsen.

– Du vil nok ikke se helt resultatet, hva dette har gjort med meg som sjakkspiller, før en eventuell VM-kamp, sier Magnus Carlsen til NRK.

Verdensmesteren sitter i shorts og T-skjorte foran PC-skjermen. I 2020-stil gjør han intervju på video. Han avslører ikke mer enn at han er «på et varmt sted». Uansett hvor han er, mener han at året er blitt brukt svært godt.

– Det har nesten vært mer i år når det kommer til åpningsanalyser og sånne ting. Jeg prøver fortsatt å bite meg merke i småting her og der, sier Carlsen.

HEMMELIGHETSFULL: Magnus Carlsen i videointervju med NRK fra «et varmt sted». Foto: SKYPE / NRK

– Trodde han var lat

Selv om han siden 2011 har tronet øverst på listen over verdens beste sjakkspillere, har han hatt et stempel som «lat» i denne fasen av spillet.

Mens VM-motstander Fabiano Caruana trener sjakk fire til syv timer om dagen. Noen dager strekker det seg opp til ti timer om dagen, ifølge New York Times. Carlsen har tidligere vært kjent for å være mindre strukturert enn teoretikere som Caruana.

– Dette viser at Carlsen de siste årene er like sjakksulten som noen gang. Vi trodde at han var lat og at han ikke orket den jobbingen. Men han har tydeligvis motivasjonen for å gjøre jobben og bli en mer komplett spiller, sier ekspert Atle Grønn.

EKSPERT: Atle Grønn er NRKs sjakkekspert. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Tallene fra 2020 viser at han definitivt ikke har vært lat. Mens mye idrett har ligget brakk i år, har Carlsen spilt flere sjakkpartier.

Ifølge 2700chess.com har han foreløpig gjennomført 540 partier, mot 339 partier i hele 2019.

Kun 29 av årets partier har vært ved et fysisk brett. Resten har vært på nett, med langt mindre betenkningstid enn vanlig. Dermed har han også prøvd å tilpasse spillestilen.

– Sånn det har vært i det siste året, så er jeg mest komfortabel med å spile raskere partier også på nett. Men jeg syns fortsatt det er veldig spennende å spille lenger partier over brettet, sier Carlsen.

– Prøver å ta rotta på motstanderen

Neste år håper Carlsen å få bruk for arbeidet han har lagt ned i år. Nå har han flere ting å spille på, skal vi tro NRKs sjakkeksperter.

– Det er i åpningen man prøver å ta rotta på motstanderen. Magnus har noen veldig smarte varianter i ermet som ikke nødvendigvis er noe revolusjon på sikt. Men den ene gangen han kommer med noe overraskende, kan han klinke motstanderen rett ned, sier Torstein Bae.

– Er dette noe han har manglet?

– Han har tidligere satset på å vinne de lange partiene, og har nå utvidet repertoaret. Nå kan han vinne på mange flere måter. Han kan banke til og ta dem fra start. Det er absolutt nøkkelen til at han dominerer som aldri før.

Atle Grønn er enig med ekspertkollegaen, og påpeker samtidig at Carlsens svakhet tidligere har vært de tyngste teorivariantene. Han har tidligere forsøkt å få motstanderen ut på «ukjent farvann».

– Det er en trygghet at han kan spille ganske tunge hovedvarianter. Men det betyr ikke at han alltid gjør det.

– Utfordringen er alderen, om han er like frisk i regneferdighetene som da han var 20, sier Atle Grønn.

Fra klokken 14.45 på 2. juledag kan du følge «Julesjakk – mestermøte» på NRK 1 og på nett. Her skal Magnus Carlsen spille mot verdens beste, og NRKs sjakkstudio sender hvert trekk.