Russeren vant 3-1, og Carlsen må vente nye år på å ta sin første VM-tittel i fischersjakk.

Han kalte eget spill «patetisk», men også «Nepo» fikk høre det. Til NRK sa Magnus Carlsen:

– Han har store, store hull i spillet sitt.

– Jeg spiller strategisk, han spiller fort.

Gang på gang havnet Carlsen bak på tid, og han fikk ikke tid til å regne de kritiske stillingene.

– Jeg så at han var «shaky», sier Nepomnjasjtsjij til NRK.

– Ikke optimalt i det hele tatt

Nepomnjasjtsjij forteller at han bevisst gikk for å spille fort.

– Da jeg så en mulighet, gikk jeg for det. Uansett om det var en dårlig beslutning, så gikk jeg for det og så hva som skjedde.

– Han prøver å spille vanlig sjakk, og det er ikke optimalt i det hele tatt hvis man skal finne ut av noe. Hvis man skal prøve å vinne et hurtigsjakkparti er det sikkert ikke så dumt, melder Carlsen, som også erkjenner:

– Den praktiske delen er en del av det.

SAMMEN: Jan Nepomnjasjtsjij til høyre for Magnus Carlsen og Carlsen-trener Peter Heine Nielsen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Carlsen fikk dog en bra start med seier i første parti, men da Nepomnjasjtsjij fikk partiene «over i sitt spor» og Carlsen gikk på flere blundere, ble det seier til «Nepo».

– Det var viktig å slå tilbake da han vant det første. I fischersjakk kan du ikke ta en remis, det er bare rot fra start og da har du alltid en sjanse til å komme tilbake. Å vinne to partier var stort.

– Jeg har ikke tid eller form til å spille sjakken jeg prøver å spille, og det er veldig frustrerende, sier Carlsen.

Da de begge hadde forlatt spillelokalet på hotellet, kom «Nepo» med en siste syrlig hilsen i retning Norge og Carlsen.

Da hamret han ut en Twitter-melding som var forbausende lik en Carlsen-melding fra tidligere i turneringen.

Betyr mye

VM i fischersjakk er en av sjakk-titlene han aldri har hatt; for tre år siden røk gullet i finalen mot Wesley So.

– Han ser etter ting han ikke har oppnådd før. Dette er en mulighet for revansj. Ikke mot Wesley, men mot de som er her. Jeg tror han er veldig motivert og det vil bety mye for ham å vinne VM, sa pappa Henrik Carlsen til NRK før lørdagens semifinale.

I stedet må Carlsen ut i kamp om tredjeplassen mot Nodirbek Abdusattorov. Han herjet i gruppespillet, men fikk stryk i semifinalen med 0-3-tap mot Hikaru Nakamura.