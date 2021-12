Magnus Carlsen mistet ledelsen etter sjokktap mot stortalent

Carlsen er fortsatt i tetsjiktet, men verdenseneren har fått en langt tøffere vei mot VM-tittelen etter å ha kun tatt 0,5 poeng på to runder.

Det gjenstår to partier av hurtigsjakk-VM.

TRØBBEL: Kan Magnus Carlsen slå tilbake og vinne hurtigsjakk-VM? Foto: Christian Kråkenes / NRK

Carlsen åpnet med et sjokktap mot overraskelsesmannen Nodirbek Abdusattorov før han fulgte opp med poengdeling mot tidligere VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij.

Carlsen står nå med 8 poeng av 11 mulige. Det er nettopp Abdusattorov og Nepomnjasjtsjij som leder sammendraget med sine 8,5 poeng.

Resultater Ekspandér faktaboks 1. Nodirbek Abdusattorov, Usbekistan, 8,5

2. Jan Nepomnjasjtsjij, RSF*, 8,5

3. Magnus Carlsen, Norge, 8.0

4. Aleksandr Grisjtsjuk, RSF* 8.0

5. Hikaru Nakamura, USA 8.0

6. Fabiano Caruana, USA, 8,0

7. Levon Aronjan, USA 8.0

8. Gukesh D, India 8.0

9. Jan-Krysztof Duda, Polen 7,5

10. Alireza Firouzja, Frankrike 7,5 * Totalt syv spillere har 7,5 poeng Norske spillere:

92. Aryan Tari 6

96. Kristian Stuvik Holm 5

136. Johan-Sebastian Christiansen 5

NRKs sjakkekspert er fortsatt optimistisk på Carlsens vegne.

– Han er for fullt med i gulljakten med to partier igjen, konstaterer Bae.

SE VIDEO: Følg avslutningen på hurtigsjakk-VM her. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Følg avslutningen på hurtigsjakk-VM her.

Åpnet med tap

Partiet mot Nodirbek Abdusattorov har fått spesielt mye oppmerksomhet på turneringens finaledag. Det 17 år gamle stortalentet Nodirbek Abdusattorov gikk rett i strupen på verdenseneren fra Norge og påførte Carlsen sitt første tap i turneringen.

Pappa og manager Henrik Carlsen forteller til NRK at sønnen tok tapet med fatning.

– Jeg tror ikke han er veldig sint eller skuffet over tapet. Jeg tror han tenker at det var et sterkt parti av motstanderen, sier Henrik Carlsen.

Nodirbek Abdusattorov beskriver partiet mot klodens beste sjakkspiller som «helt normalt».

– Jeg kan si: det er en stor seier, men jeg forventer å spille bedre i neste rundene. Jeg føler meg helt normal, sier en veldig avmålt 17-åring til NRK.

Magnus Carlsen taper Du trenger javascript for å se video.

Ga opp etter 83 trekk

Det 17-åringen fra Usbekistan overrasket fra start med lynraskt spill og fikk en tidlig fordel med hvite brikker.

Abdusattorov fortsatte å presse nordmannen og avslo på et tidspunkt remis.

– Usbekeren er iskald. Han går faktisk for seier her, utbrøt en lettere sjokkert Torstein Bae mot slutten av partiet.

Carlsen havnet til slutt i tidsnød og etter 83 trekk ga nordmannen opp partiet.

Allerede i morgen, onsdag, starter Carlsen jakten på lynsjakk-tittelen i Warszawa. Turneringen avgjøres torsdag.

Du kan følge alle partiene på nrk.no og NRK TV.