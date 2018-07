Magnus Carlsen med uvanlig åpning i Biel Chess: – Var ikke på jakt etter remis

– Med den åpningen han valgte så var det tydelig at han ikke var på jakt etter en tam remis, sier Magnus Carlsens manager Espen Agdestein til NRK.

Magnus Carlsen har fått en flyvende start på turneringen i Biel Chess. Den norsk verdensmesteren i sjakk står med to av to mulige poeng – etter dagens seier over Maxime Vachier-Lagrave.

– Det var tydelig at Magnus ønsket et kampparti. Han spilte en åpning som var provoserende og litt uvanlig. Så slo han en i verdenstoppen i sluttspillet, det var strålende, sier Agdestein.

Franske Maxime Vachier-Lagrave har spilt bra mot nordmannen de siste årene. Dette var Carlsens første seier på ni forsøk mot franskmannen.

Superturneringer

I de såkalte superturneringene – som er en lukket turnering der de beste stormesterne møter hverandre, har ikke Magnus Carlsen alltid hatt de beste startene. Etter to seiere på de to siste dagene, har Carlsen fått sin beste åpning av en superturnering på fire år.

– Det er en fantastisk start, men vi skal huske på at Magnus vant den første runden i Norway Chess, men endte opp på andre plass til slutt. Så det er ganske tidlig ennå, men et fantastisk utgangspunkt, sier sjakkekspert Jon Ludwig Hammer.

Men Hammer hadde også fått med seg den uvanlige åpningen til verdensmesteren.

– Det er en åpning som regnes som ganske risikabel med svart. Og det er sånne åpninger man gjør for å skape sjanser, for å vinne partiet. Det er veldig spennende at Magnus viste en sånn innstilling i åpningen, sier Hammer.

I den tredje runden skal nordmannen spille mot russiske Peter Svidler.