Fasit etter ni partier er seks seirer og tre remiser. 7,5 poeng holder til ensom ledelse før turneringens siste dag.

– Det er ikke noe å gratulere for ennå, sier Carlsen kontant til NRK.

– Har du noen gang vært i bedre hurtigsjakk-form?

– Jeg har spilt mye bedre hurtigsjakk enn dette. Jeg føler ikke spillet flyter noe særlig, men jeg utnytter sjansene mine, svarer han.

Stillingen etter ni runder av hurtigsjakk-VM Ekspandér faktaboks Magnus Carlsen, Norge 7,5 Aleksandr Grisjtsjuk, RSF* 7 Jan Nepomnjasjtsjij, RSF* 7 Nodirbek Abdusattorov, Usbekistan 7 Jan-Krzysztof Duda, Polen 6,5 Baadur Jobava, Georgia 6,5 Hikaru Nakamura, USA 6,5 Jorden Van Foreest, Nederland 6,5 Fabiano Caruana, USA 6,5 Alireza Firouzja, Frankrike 6,5 Bassem Amin, Egypt 6,5 Ivan Tsjeparinov, Bulgaria 6,5 Rovert Hovhannisjan, Armenia 6,5 De russiske spillerne representerer det russiske sjakkforbundet i VM.

Resultatlisten før siste dag engasjerer NRKs sjakkekspert Atle Grønn. Hvordan er det mulig at Carlsen leder uten å ha hentet frem sitt beste?

– Med tanke på spillet hans er det ganske ufattelig. Han er inne på det selv – han spiller ikke optimalt, men allikevel får han så vanvittig mye poeng. Det sier noe om potensialet hans som er en helt annen dimensjon enn de andre. Han har et potensial som er nesten 100 ratingpoeng over resten av verdenseliten, sier Grønn.

Psykologisk spill

Tirsdag spilles fire hurtigsjakkpartier før verdensmesteren skal kåres. Carlsen er alene i tet, mens trioen Jan Nepomnjasjtsjij, Aleksandr Grisjtsjuk og Nodirbek Abdusattorov lurer halvpoenget bak.

Alireza Firouzja er blant spillerne som jager ett poeng bak Carlsen. Supertalentet tapte mot nordmannen mandag, og Grønn mener Carlsen på en måte psyker ut motstanderne ved brettet.

SUPERDUELL: Magnus Carlsen gikk seirende ut av superduellen mot Alireza Firouzja. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Han er avhengig av at poengene triller hans vei, og det gjør de gang på gang. Da er det ikke bare tilfeldigheter. Jeg tror det handler mye om hans enorme autoritet ved brettet som gjør at motstanderne ikke klarer presset. Det er et psykologisk press å møte Magnus i en VM-situasjon. Han gir aldri motstanderen muligheten til å slappe av. Psykologi spiller en veldig stor rolle så lenge ikke Magnus er helt perfekt på de sjakklige trekkene, sier Grønn.

Knuste stortalent i superduell

Partiet mot Firouzja fikk spesielt mye oppmerksomhet på turneringens andre dag.

– Dette er duellen alle snakker om. Firouzja er kanskje den aller største utfordreren til Carlsen i årets hurtigsjakk-VM, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae underveis i partiet.

Det ble et dramatisk parti som ble preget av to store feil fra det 18 år gamle supertalentet fra Iran.

Firouzja var tydelig misfornøyd underveis i partiet og ristet på hodet flere ganger. Kort tid etter ga han opp. Da hadde de to stjernene spilt 51 trekk.

Carlsen åpnet mandagen med remis mot Baadur Jobava fra Georgia før han fulgte opp med seier over nevnte Firouzja.

Verdensmesteren fra Lommedalen spilte deretter remis mot Aleksandr Grisjtsjuk før han avsluttet dagen med å knuse den polske stjernen Jan-Krzysztof Duda i et parti han beskriver som «rotete».

– Det siste partiet var litt vanskelig å finne ut av. Jeg valgte å gå inn i et sluttspill som jeg ikke trodde skulle være så bra for meg, så jeg var litt overrasket (over seieren), sier Carlsen.

Tabbe av Jan-Krzysztof Duda Du trenger javascript for å se video.

Aryan Tari, Kristian Stuvik Holm og Johan-Sebastian Christiansen stiller også for Norge i romjulssjakken i Warszawa. Før tirsdagens partier ligger Tari best an på 93.-plass med 4,5 poeng. Holm har samme sum og er noen hakk lenger ned på lista.