Det sto 2–2 etter tirsdagens fire partier.

– I dag må vi se Magnus på sitt beste. Dubov er en fryktelig utfordrer, og nå kan Magnus ryke, sa Torstein Bae før onsdagens partier.

DIREKTE: Se sendingen fra turneringen her.

To svake trekk

Dubov startet onsdagen med hvite brikker, og etter 12 trekk hadde han 1,4 i fordel mot Carlsen. I det 14 trekket spilte Carlsen hesten til a6, og datamaskinen Sesse regnet seg fram til at Dubov hadde 1,2 bondes overtak.

Stillingen jevnet seg ut, men i trekk 19 gjorde han et nytt, svakt trekk som gjorde at Dubov fikk et kjempeovertak.

Carlsen flyttet kongen til siden, og Dubov fikk nesten tre bønders forsprang.

LEI SMELL: Magnus Carlsens kongetrekk ga Dubov en stor fordel.

– Nå er det ingen tvil om at Dubov har en klart vunnet stilling. Han har to tårn mot ett tårn, sa Torstein Bae.

Carlsen ristet på hodet og var tydelig lite tilfreds med eget spill mens han forsøkte å rette opp feilen.

– Magnus er i store, store problemer, sier Bae.

– Dubov på sitt beste

Så havnet begge i tidstrøbbel, og Daniil Dubov ofret dronningen i et vanvittig sluttspill.

– For en finale! Vi fikk ikke med oss alle finessene, men det var Dubov på sitt beste. I de ekstremt kompliserte situasjonene klarer han å matche «vår mann». Han har noen ferdigheter som er helt utrolig. Det er et faresignal for Magnus, som ligger under, sier Bae.

Carlsen ga opp, og gestikulerte tydelig misfornøyd. Dubov leder 3-2 når tre partier gjenstår av dagen.

I dag spilles fire partier, og en semifinalist skal kåres i dag. Vinneren møter enten Jan Nepomnjasjtsjij eller Tejmur Radzjabov. Sistnevnte startet dagen best og leder 3–2 etter første parti.