Magnus Carlsen har tatt grep etter sinneutbruddene

– Jeg blir fortsatt like sur, men jeg har blitt litt flinkere til å få det ut i noe positivt, sier Magnus Carlsen før han skal ta fatt på et nytt VM i lyn- og hurtigsjakk.

Etter mesterskapet i fjor sto han igjen uten VM-titler i de hurtigste sjakkgrenene – noe som irriterte ham voldsomt.

Under premieutdelingen rømte nordmannen scenen da konkurrentene mottok gullmedaljene.

– Det var ikke gøy, minnes Carlsen.

– Det var ikke det at jeg hadde spilt så dårlig, men spesielt i hurtigsjakken hadde jeg for mange svake øyeblikk til å nå opp.

Har jobbet med det mentale

RØMTE PREMIEUTDELING: Magnus Carlsen stormet scenen da konkurrentene mottok gullmedaljene under lyn- og hurtigsjakk-VM i fjor. Foto: Lars Bryne / NRK

Episoden under premieutdelingen i Qatar i fjor var ikke første gang Carlsen har uttrykt seg fysisk etter et nederlag.

Nå har han tatt grep for å ikke la tap gå utover neste parti.

– Jeg har jobbet med akkurat det siden i fjor. Jeg har blitt flinkere til å slå tilbake med seier etter tap.

Det har gitt tydelige resultater. Etter et år hvor 27-åringen har spilt usedvanlig mye lynsjakk, satt han nylig ny ratingrekord på verdensrankingen med historiske 2986 poeng.

Kun seier er godt nok

Nå håper Carlsen å vise seg som den mentalt sterkeste under VM i lyn- og hurtigsjakk i Saudi-Arabia.

– Det gjelder å holde energien over lang tid. Det kommer mange partier på kort tid, og partiene er mer stressende enn langsjakkpartier. Da er det fryktelig vanskelig å komme ut av en dårlig steam.

Og selv om han ikke vil vise like mye sinne, er det heldigvis fortsatt kun én ting som gjelder for det norske sjakkgeniet når han nå tar fatt på et lyn- og hurtigsjakk-VM, der han for første gang på lenge møter opp som utfordrer i begge grenene.

– Helt ærlig er jeg ikke fornøyd med noe annet enn å vinne titlene, sånn er det bare.