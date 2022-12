– Det er en historisk prestasjon, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Han er en av flere som lot seg forbløffe av Magnus Carlsens maktdemonstrasjon mot Fabiano Caruana tirsdag kveld.

De to stjernespillerne møttes i kvartfinalen i lynsjakkturneringen «Speed Chess Championship». Nordmannen gikk ubeseiret gjennom de 26 partiene, og tok 22 av 26 mulige poeng mot amerikaneren.

YDMYKET: Fabiano Caruana var sjanseløs mot Magnus Carlsen. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

– Det har aldri blitt gjort mot en så sterk spiller som «Fabi». Til slutt ble det alt jeg spilte for, sa Carlsen selv om å være ubeseiret.

«Adopterte» Caruana

Carlsen og Caruana møttes til VM-kamp i klassisk sjakk i 2018, men nå er det en annen duell duoen også vil huskes for.

Ifølge Carlsens trener Peter Heine Nielsen tilsvarte nordmannens prestasjon en rating på 3143 – et nesten overmenneskelig nivå. Stormesteren Laurent Fressinet mener at 32-åringen drev med «ren magi» over brettet.

– Det var vanvittig imponerende. Det er vel det høyeste nivået jeg har sett med så kort betenkningstid. Da er ikke alt feilfritt, men det er ganske utrolig at han spiller så godt med så få sekunder på klokka i time etter time, sier sjakkekspert Atle Grønn om den over tre timer lange kampen.

TRENER: Danske Peter Heine Nielsen er Magnus Carlsens trener. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

På ett tidspunkt vant Carlsen ti partier på rad. I sjakkmiljøet blir det kalt å «adoptere» motstanderen.

– Magnus har «adoptert» folk tidligere, men det er ofte spillere som er nummer 50–100 i verden. Det at han faktisk «adopterer» en av sine aller argeste konkurrenter, er spesielt, mener Grønn.

– Det er typisk at det er mot Caruana han gjør det. Han har lyst til å bevise at han er mye bedre enn ham, sier den norske sjakkspilleren Sheila Barth Stanford til NRK.

Kalles «sjakkens Messi»

Faktisk har Caruana (2847) en høyere rating i lynsjakk enn Carlsen (2830) hos Det internasjonale sjakkforbundet, men tirsdagens kamp levnet liten tvil om hvem som egentlig er den sterkeste av de to.

– Når Magnus er i toppform, er det nådeløst å møte ham. Han feide over Caruana, som ikke er vant til å gå på slike smeller, sier Bae.

Kampen mot Caruana ble spilt samtidig som Lionel Messi sendte Argentina til VM-finale. På sosiale medier har flere kalt Carlsen «sjakkens Messi» etter ydmykelsen av den amerikanske stjernen.

FOTBALLENS CARLSEN?: Lionel Messi regnes av mange som tidenes beste fotballspiller. Foto: Ariel Schalit / AP

I fotballen blir Messis elleville VM brukt som et argument i diskusjonen om hvem som er tidenes beste fotballspiller. Noen bruker knusingen av Caruana som et argument for Carlsen i diskusjonen om hvem som er historiens beste sjakkspiller.

De får støtte av Grønn.

– Jeg er enig i det. Den eldre generasjonen vil tenke at nettsjakk ikke kan påvirke denne diskusjonen, men nettsjakken har blitt viktigere og viktigere. De aller fleste partier spilles der, sier han.

Formtopp inn mot VM

Seieren over Caruna kommer få dager etter at Carlsen knuste indiske Dommaraju Gukesh 23–7. Den alltid like selvkritiske nordmannen mente at han hadde spilt «forferdelig», men det er liten tvil om at formen er toppet.

Det skjer på et godt tidspunkt. For 26. desember starter VM i lyn- og hurtigsjakk i Almaty i Kasakhstan, hvor Nodirbek Abdusattorov og Maxime Vachier-Lagrave er regjerende mestere.

Carlsen reiser dit proppfull av selvtillit.

– Seieren over Caruana er en maktdemonstrasjon som er viktig før VM, mener Barth Stanford.

EKSPERT: Atle Grønn er NRKs sjakkekspert. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Han er alltid favoritt i VM i hurtig- og lynsjakk, og nå øker favorittstempelet øker ytterligere, mener Bae.

Carlsen reiser til Kasakhstan for å gjenvinne titlene, men bare i 2014 har han vunnet i både lyn- og hurtigsjakk. Grønn mener det krever noe helt spesielt om han skal klare det igjen.

– Hvis Magnus har fem normale dager, kan de bli helt fantastisk. Han én dårlig dag, så ryker et av gullene. Selv for Magnus, er det sjelden at han klarer å holde den roen, hurtigheten og konsentrasjonen over fem dager, sier NRKs sjakkekspert.

VM i hurtig- og lynsjakk ser du på NRK1 og NRK TV fra 26. desember.