Magnus Carlsen er første nordmann på toppen av gjev liste

Til tross for tapet i kvartfinalen i går kan Carlsen se tilbake på et eventyrlig 2020.

Det viser tall fra Esports earnings. Nettstedet har hentet inn premiepenger i to tiår og samlet informasjon om premiepenger i alle e-sport-turneringer.

I 2020 er en norsk sjakkspiller på topp, og Carlsen er første nordmann som topper listen.

– Det er utrolig gøy å se. Det er et år som kunne ha vært tapt for sjakksporten. Men på grunn av inovasjon, internett og de nye turneringene har det blitt et fantastisk stort, sier Espen Agdestein.

Han er Carlsens tidligere manager, men er nå engasjert i Carlsens selskap Play Magnus.

Carlsen topper listen med 510.586,52 dollar i premiepenger. Call of Duty-spilleren James Eubanks (USA) er nummer to med 383.325 dollar.

– Det er overraskende. De andre e-sport-spillerne tjener vanvittig mye, sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

Topp 10: Verdens best betalte e-sportspillere Ekspandér faktaboks Magnus Carlsen (sjakk), 510.586 dollar James «Clayster» Eubanks, (Call of Duty), 383.325 dollar Ian «Crimsix» Porter (Call of Duty), 368.200 dollar Indervir «iLLeY» Dhaliwal (Call of Duty), 358.625 dollar Anthony «Shotzzy» Cuevas-Castro, (Call of Duty) 351.625 dollar Cuyler «Huke» Garland (Call of Duty) 347.375 dollar Hikaru Nakamura (sjakk) 324.644 dollar Paulo «PVDDR» Damo da Rosa (Magic), 300.000 dollar McArthur «Cellium» Jovel, (Call of Duty), 256.550 dollar Christopher «Simp» Lehr (Call of Duty), 250.708 dollar Premiesummene er i amerikanske dollar. NRK har rundet ned til nærmeste hele dollar. Kilde: Esports earnings

– Hva med de nest beste?

På topp 10-listen over best betalte e-sport-spillere er det én annen sjakkspiller. Hikaru Nakamura har spilt inn 324.644 dollar. For sjakkspillerne bak verdenseliten har 2020 vært lite lukrativt.

– Det er all fokus på de beste. Hvis du ikke er blant de 20 beste i verden har det vært en stor endring. Før pandemien var det flere tusen proffe spillere. Nå er det 20. Det er greit å være blant de 20, men hva skjer med de nest beste? De har ikke noen steder å få motstand og gjøre framskudd, sier Atle Grønn.

Aryan Tari, Norges nest beste sjakkspiller, har spilt inn 26.728 dollar i år.

Johan Sebastian Christiansen har vært med i én nett-turnering med premiepenger. Der vant han 3.000 kroner. Ellers anslår han en inntekt på rundt 20.000 fra sjakkspilling i år.

– Det er ikke mye. Jeg har så vidt spilt turneringer. Inntektene er egentlig basert på sponsorer, sier Christiansen til NRK.

NRK har tidligere omtalt problemet med juks på nett på nivået under verdenseliten. Det gjør det vrient å lokke med store pengepremier for spillere som Christiansen.

– Det er mye juks, slår han fast.

Sjakkens best betalte i 2020 Ekspandér faktaboks Magnus Carlsen, Norge, 540.344 dollar Hikaru Nakamura, USA, 364.130 dollar Wesley So, USA, 260.023 dollar Fabiano Caruana, USA, 167.210 dollar Ding Liren, Kina, 121.194 dollar Jan Neponjasjtsjij, Russland 111.448 dollar Levon Aronjan, Armenia, 106.742 dollar Daniil Dubov, Russland, 96.002 dollar Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike, 86.884 dollar Anish Giri, Nederland, 80.766 dollar Tallene er hentet fra EA Sports Earnings. NRK har rundet ned til nærmeste hele dollar.

Tjener mye på egne turneringer

I 2020 har han Carlsen vunnet syv turneringer. Når romjulssjakken trekkes i gang 2. juledag starter jakten på seier nummer åtte. Vinneren får 60.000 dollar. I Magnus Carlsen Chess Tour-finalen tidligere i år, sopte han inn 140.000 dollar.

Det skal sies at Carlsen er med på arrangør-siden i mesteparten av turneringene han har vunnet.

Gjennom nettstedet chess24 har Carlsen arrangert en egen turneringsserie med store pengepremier, til sjakken å være, i potten.

– Jeg har jo ikke gjort så veldig mye. Jeg har spilt de turneringene som har vært på nett, ellers ikke så mye, sier Magnus Carlsen til NRK.

– I pandemien har dette vært et fantastisk tilbud, men det er noen betenkelige sider med det. Han er både spiller og arrangør, og jeg kan ikke tenke meg at det forekommer i andre idretter, sier Atle Grønn.

Årets premieinntekt på 510.586,52 dollar blir som småpenger å regne sammenlignet med Carlsens inntekt tidligere; VM-seieren i London i 2018 ga ham omtrent 5,4 millioner kroner. VM-kampen som skulle ha vært arrangert i 2020 ble ikke noe av, men premiesummen hadde vært noe i nærheten.

Mye lavere enn i fjor

Tall for de siste 10 årene viser at 2020 har vært et kjempekrakk i e-sport-spilleres inntekter. De to siste årene har Dota 2-laget «OG», bestående av fem spillere, tjent mest. Lagets fem spillere, med blant andre finske Jesse Vainikka, dro inn 3,1 millioner dollar hver- Det er nesten seks ganger så mye som Carlsen står oppført med i år.

Da 16 år gamle Emil Bergquist Pedersen vant VM i Fortnite i fjor, spilte han inn 1,5 millioner dollar. Pedersen, bedre kjent som «Nyhrox», har i 2020 spilt inn 14.949 dollar.

VANT VM: Emil Bergquist Pedersen feirer seieren i Fortnite-VM i 2019. Det sikret ham 1,5 millioner dollar – og han ble med det best betalte norske e-sportspiller. Foto: Johannes Eisele / AFP

Spill som Call of Duty, Dota 2 og Fortnite har ikke hatt de samme turneringene i 2020. Det gjør at spillerne har tjent langt mindre i år.

Dota 2-turneringen «The International» hadde i fjor en premiepott på over 34 millioner dollar, den største i e-sportens historie. Årets arrangement er utsatt til 2021.

Årets romjulssjakk starter 26. desember. Du kan følge turneringen her.