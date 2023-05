– Jeg husker fortsatt så grønnjævlig jeg følte meg under det partiet, mimrer Magnus Carlsen.

For i podkasten «Sjakksnakk» åpner han opp om en hittil ukjent episode. Det hele utspiller seg under storturneringen London Chess Classics i 2012 og byens rike uteliv.

Fuktig bytur

Historien innledes av programleder Odin Blikra Vea, som forteller at en liten gjeng skulle ut og spille bowling på Carlsens bursdag. Stemningen var på topp, og etter hvert ble det også noen enheter med alkoholholdig drikke.

PODKASTVERT: Odin Blikra Vea har tidligere fungert som sjakkekspert for NRK. Foto: NRK

Russiske Jan Nepomnjasjtsjij, som nylig gikk tapende ut av VM-kampen, jobbet på denne tiden som sekundant for Carlsen, men var den første som bestemte seg for å gå hjem for kvelden.

Den avgjørelsen lot vente på seg for Carlsen og resten av det lystige laget.

– Jeg fikk jo ikke sove, forteller Blikra Vea om hvilken effekt flere koffeinholdige drinker hadde på nattesøvnen.

– Ordentlig fyllesyk

Mens han lå våken husket han at Carlsen hadde drukket det samme, og ble brått bekymret for mange timer på øyet sjakkstjernen ville få før et viktig førsteparti i London.

– Det er første og eneste gang hvor jeg har spilt langsjakk og vært ordentlig fyllesyk. Jeg fikk jo ikke sove jeg, heller. Jeg hadde ikke sovet noen ting, forteller Carlsen i podkasten.

Han duppet av inne i spillelokalet, men våknet da navnet hans ble ropt opp i forkant av partiet. Motstanderen var Luke McShane, ofte omtalt som «verdens beste amatør».

Carlsen, som var allerede da var verdens høyest rangerte spiller, fikk raskt problemer. Han forsøkte å utfordre engelskmannen, men McShane stilte forberedt.

– Jeg kjente meg så trøtt og dårlig at på et tidspunkt hadde jeg lyst til å gi opp. Jeg ble utspilt, husker nordmannen fra møtet.

Fra «hangover» til over alle

Men så, i britens 28. trekk, åpnet det seg en mulighet. McShane bukket og åpnet for at Carlsen kunne vinne en offiser. Plutselig kjente han at «hangoveren ble kurert».

I sitt 28. trekk spilte Carlsen bonde f6. Dermed satte han press på både løperen og springeren samtidig.

I salen satt en lettet Blikra Vea, som hadde fryktet at han ville få skylden om Carlsen tapte. Men nå fikk han overtaket i partiet, og etter over seks timer spill han kunne innkassere seieren og få litt etterlengtet søvn.

Sjakkekspert Atle Grønn påpeker at det ikke er en ideell opplading før et parti, men er ikke sjokkert over av vant kampen.

– At han klarte seg i et enkeltparti, er jeg ikke så overrasket over, sier han til NRK og fortsetter:

– At det er viktig å være i god fysisk form er noe som har kommet mer og mer i sjakken, men det går an å spille veldig bra uten å være i god form.

Carlsen vant til slutt hele turneringen, og passerte også Garry Kasparovs gamle ratingrekord for første gang i løpet av partiene i London. Ikke lenge etterpå gikk han også til topps i kandidatturneringen som kvalifiserte han til VM-kamp mot Vishy Anand året etter.

Bragden i 2013 ble Carlsens første VM-seier, en tittel han beholdt inntil nylig da Ding Liren beseiret Nepomnjasjtsjij i Astana.