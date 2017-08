– Ikke noe hilsing!

Det ropte pappa Gjert til Filip Ingebrigtsen da han skulle snakke med journalistene under dagens pressetreff i London.

– Jeg tar litt mer hensyn enn jeg vanligvis ville gjort, men jeg er veldig nøye i mesterskap uansett. Jeg spriter hendene før og etter mat for eksempel, sier Filip Ingebrigtsen, som løper forsøk på 1500 meter torsdag kveld.

UTØVERHOTELLET: Mageviruset har nådd det norske hotellet. FOTO: Anders Skjerdingstad/NRK.

– Men jeg prøver å ikke bruke så mye tid på å tenke på det. Man må bare være påpasselig, fortsetter han.

Mageviruset som har ført til sykdom blant flere av utøverne i friidretts-VM har nådd det norske utøverhotellet. Samtlige hotell er rammet, og totalt 37 utøvere har viruset i kroppen. Det er ifølge landslagslege Ove Talsnes fire eller fem flere smittede utøvere enn i går.

– Jeg er stressa. Sykdom er en uting. Vi må gjøre alt vi kan for å ikke ramle opp i en situasjon som kan føre til at vi må reise hjem. Vi ønsker jo å konkurrere! Man må holde seg vekk i størst mulig grad, sier Gjert Ingebrigtsen.

PÅ PRESSETREFF: Filip Ingebrigtsen. Foto: Anders Skjerdingstad/NRK.

Tar grep

Nå tar det norske landslaget grep for at smitten ikke skal nå de norske utøverne. Det blir for eksempel iverksatt tiltak som å unngå rom med mye folk. De er også påpasselige med transporten til og fra stadion, som foregår i busser.

De norske utøverne får heller ikke lov til å ha noen form for kroppskontakt.

INFORMERER PRESSEN: Landslagslege Ove Talsnes. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi gjør en hel rekke tiltak. Det er håndhygiene som er det absolutt viktigste. Kun én utøver er smittet på hotellet hvor de norske bor, sier Talsnes.

– Det er veldig alvorlig for den det gjelder. Og det smitter veldig, veldig lett. Alle kan bli eksponert, fortsetter han.

Nektet å konkurrere

Tirsdag kveld ble gullfavoritten på 400 meter, Isaac Makwala, nektet adgang til VM-arenaen på grunn av smittefare.

– Hjertene våre er knust. Han har ventet på dette i månedsvis og trent for det. Han var en gullkandidat, sa Falcon Sedimo fra Botswanas friidrettsforbund til BBC tirsdag.

– Det var helt rett avgjørelse. Vi må unngå smitte, sier derimot den norske landslagslegen om situasjonen.

– Er det en sjanse for at utøvere som er smittet ikke sier ifra i frykt for at det samme skal skje med dem?

– Ja, det er det. Og det er en bekymring vi har. At utøvere som er syke skal gå rundt uten å fortelle det når det er så høy risiko for smitte, svarer Talsnes.