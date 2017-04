Magesmertene ga Klæbo en lærepenge

– Det var veldig vondt. Jeg måtte jobbe med meg sjøl, sier Johannes Høsflot Klæbo.

20-åringen har akkurat gått karrierens første femmil. Og det en femmil med individuell start under blytunge forhold på Gålå.

Avstanden opp til vinneren Martin Johnsrud Sundby ble hele seks minutter og 13 sekunder. Men Klæbo tok en meget respektabel niendeplass.

På plassen foran seg hadde den unge trøndere svenske Daniel Richardsson, som vant femmila i Holmenkollen i 2014. På plassen bak seg hadde han en annen svenske, Anders Södergren, som vant Kollen-femmila i 2008.

Det tar litt tid å bli en topp femmilsløper. Nå har vinterens langrennskomet tatt det første steget.

Drikkeproblemer

KASTA LUA: Johannes Høsflot Klæbo ble nummer ni på NM-femmila. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Jeg er langt bak Martin, men jeg føler likevel jeg står relativt grei. Det er en økt jeg kan legge i banken som er utrolig god å ha der, sier Klæbo til NRK.

Én av de viktigste lærdommene er at han må lære seg å drikke underveis.

– Jeg sliter sinnssykt med at jeg får vondt i magen når jeg begynner å drikke. Etter to kilometer hadde jeg vondt i magen. Så jeg må nok trene i sommer og høst på å drikke mer under hardøkter. Det er en utfordring, erkjenner han.

Før lørdagens femmil, hadde Klæbo knapt gått konkurranser over to mil. Da trenger man ikke drikke underveis.

– Man må venne kroppen til å tåle å ta inn drikke, det har jeg ikke vent meg til, for jeg har ikke gått så mange lange distanser, fastslår han.

Glad for fellesstart

Klæbo finner også motivasjon i at internasjonale femmiler arrangeres som fellesstart, både i mesterskap og i verdenscup.

– Det er jeg definitivt glad for, fastslår han.

Uansett startform ville Klæbo slitt med å følge teten lørdag. Men på et skarpere føre – som for eksempel under VM i Lahti – hadde fellesstart gitt ham et helt annet utgangspunkt.

– Det er stor forskjell. Da kan jeg bruke partiene jeg er bra på til å prøve å henge, og så kan man hvile der man kan. Det kan man ikke på intervallstart. Da må man bare holde trykket selv i fem mil, konstaterer Klæbo.

Og sier seg brukbart fornøyd med måten han klarte det på i første forsøk.