Gjerdrumlaget med Falla og Anniken Gjerde Alnæs klarte aldri å hente inn igjen det tapte, og havnet på åttendeplass.

Det var Kvaløyslettas Merete Myrset som kjørte over skien til Falla og etter finalen tok hun på seg skylden for uhellet.

– Dessverre kom jeg litt for nært Maiken. Da datt hun, og jeg kom baklengs. Det er kjedelig, men det er sånn som skjer i sprint, sa Myrset til NRK etter at finalen var over.

Søstreduell om gullmedaljen

Det ble til slutt en real søsterduell i dagens lagsprint i Alta mellom Lotta og Tiril Udnes Weng for Nes, og Kari og Silje Øyre Slind for Oppdal.

På sin siste etappe rykket Tiril Udnes Weng fra Kari Øyre Slind og ga dermed søster Lotta et glimrende utgangspunkt på ankeretappen.

– Det var spennende. Lotta fikk ikke den store luken, sa Tiril Udnes Weng om utgangspunktet hun ga sin tvilling.

Godt fornøyd med sølv

For Silje Øyre Slind tok innpå mot slutten av ankeretappen, men det ble for langt opp for søstrene Slind. Likevel var de godt fornøyd med sølvmedalje.

– Vi er kjempefornøyd. Det var to råtasser fra Nes som var storfavoritter, sa Silje Øyre Slind om sølvmedaljen.

– I kveld skal vi feire, sier gulltvillingene i kor.

SEIER: Weng-tvillingene forsvarte NM-gullet på lagsprint.

Ingvild Flugstad Østberg sikret bronsen for Gjøvik skiklubb.

– Jeg tror ikke jeg helt trodde på det. Så bare fader vi tok bronse vi, sa Østberg om bronsen hun tok sammen med Tuva Bakkemo.