Mageplask for Brann: Slått ut av cupen

Svensk cupfinale i fotball avbrutt etter at supportere ødela sikkerhetsnett

Spillerne i den svenske cupfinalen i fotball mellom Malmö og Djurgården måtte forlate banen underveis i annen omgang etter at fans hadde ramponert sikkerhetsnettet.

Kampen ble stanset etter rundt et kvarters spill i annen omgang. Da var oppgjøret fortsatt målløst.

Det aktuelle sikkerhetsnettet hang foran Djurgårdens fans. Gjenstander som ble kastet mot banen, skal ha vært årsaken til at nettet gikk i stykker og fikk flere hull.

Kampen ble gjenopptatt etter et drøyt kvarter.

Før nettet gikk i stykker var det allerede høy temperatur i kampen. Djurgårdens trener Kim Bergstrand raste i pausen over at ikke eget lag hadde fått et straffespark.

– Det blir problemer så fort vi får en corner, faste situasjoner, da bryter de oss i bakken. Det er straffe hver eneste gang, og vi får heller gult kort, det hadde vært gøy om dommerne dømte etter regelboken. Det er umulig å score når man holdes så hardt, det er faktisk pinlig, sa Bergstrand til SVT.

Tidlig i andre omgang ropte Djurgården på en ny straffe da Gustav Wikheim gikk i bakken i duell med Malmös Gabriel Busanello. Heller ikke da ble ønsket innvilget av dommer Adam Ladebäck.

Erik Botheim og Lasse Berg Johnsen er del av Malmös startoppstilling, mens Gustav Wikheim og Tobias Gulliksen spiller for Djurgården. (NTB)