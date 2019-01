Mads Hansen utsatt for grov netthets etter dommerfeil i håndball-VM

Det var etter kampen mellom Kroatia og Tyskland mandag at det danske dommerparet Mads Hansen og Martin Gjeding fikk massiv kritikk etter flere tvilsomme avgjørelser i favør tyskerne.

Spesielt en situasjon i sluttminuttene fikk det til å fullstendig koke over for den kroatiske benken. Det sto 20–21 til Tyskland, og Kroatia jaktet utligning. Det danske dommerparet blåste for angrepsfeil, og Tyskland kontret inn 20–22.

– Jeg trengte ikke se den mange ganger på video før jeg var klar over at det var en feil avgjørelse, innrømmer Gjeding ovenfor dansk TV2.

Rasende kroater tapte 21–22, og var med det ute av verdensmesterskapet.

– Dommerne stjal seieren fra oss. De burde ikke dømme mer, de burde komme i fengsel for deres prestasjon. Dette var tyveri på høylys dag, og hele verden så det, sa den illsinte kroatiske treneren Lino Cervar til Vecernji List etter kampen.

– Vi lever fint med presset, og at det kommer kritikk, sier dommer Hansen til dansk TV2.

Mottar hatmeldinger

Langt fra bråket i Hamburg satt tidligere Mjøndalen-spiller Mads Hansen og ante fred og ingen fare. Så startet meldingene på kroatisk å renne inn til hans Instagram-profil.

Hansen er nemlig navnebror med en av dommerne i kampen mellom Kroatia og Tyskland, og nå ville den kroatiske supporterskaren ha hevn.

LIKE? Den danske dommeren og den norske Mads Hansen har også visse likhetstrekk i utseende. – Men du trenger ikke scrolle mye igjennom profilen min for å se at jeg ikke er håndballdommer, sier Hansen. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

– Jeg har en del følgere som har oversatt for meg, og det virker ikke som det nødvendigvis bare er diplomatisk språk, sier den norske Hansen til NRK.

«Dø av kreft», «håper satan tar deg» og «du vil bli straffet av gud» var bare noen av meldingene som tikket inn på mobilen til Hansen. Flere meldinger var også av så grov seksuell karakter at NRK velger å ikke gjengi dem.

– Jeg lar ikke de tro at jeg er han, men jeg sier at jeg håpet at Tyskland vant. Det gjorde jeg og, så da blir de sure.

Sender varme tanker

Flere av meldingene henviser til at avsenderen håper Hansen rammes av kreft, en sykdom den danske toppdommeren faktisk bekjempet bare for noen få år siden.

GROVT: Flere av meldingene Mads Hansen har mottatt er av så grov karakter at NRK velger å sensurere dem. Foto: Skjermdump

– Det er bare å sende varme tanker til den riktige Mads Hansen som sikkert får flesteparten av meldingene, sier den tidligere Mjøndalen-profilen.

De mange raseriutbruddene fra den kroatiske leiren har nå ført til at det er opprettet sak mot laget i det internasjonale håndballforbundet (IHF). Ifølge dansk TV2 skal saken rette seg mot blant annet trener Cervar.

SVARER: Hansen har valgt å svare på flere av meldingene. Foto: Skjermdump

Om Mads Hansen får iføre seg dommerdrakten igjen i dette VMet er ennå uvisst, men om de gjør det har navnebroren en klar oppfordring:

– Vi får krysse fingra for at hvis det danske dommerparet får flere kamper i mesterskapet at de A: Dømmer landslag med litt kaldere blod i årene, eller B: Dømmer bedre.