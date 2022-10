Maddison glitret da Leicester svarte kritikerne

Poengdeling etter spesiell situasjon

Grorud og Raufoss måtte dele poengene etter 1-1 i 1. divisjon for menn mandag.

Det var Grorud som startet oppgjøret best, etter at Nikolai Hristov ble felt i boksen etter 38. minutter. Den straffen satte Peter Godly Michael sikkert, men få minutter seinere oppstod det en oppsiktsvekkende situasjon.

Raufoss' Gard Simenstad gikk ut for å ta corner. Den skrudde han inn mot mål. Keeper Simen Lillevik gikk ut for å fange ballen, men det virket som om han trodde spillerne foran ville klarere. Det gjorde de ikke, og ballen gikk direkte i mål.

Poengdelingen gjør at Raufoss er et steg lenger unna kvalifisering til Eliteserien, og Grorud et steg nærmere nedrykk.