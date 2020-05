Må vrake spesialprosjekt for OL: – Ganske krise

– Det ser ut som høydetreningen uteblir totalt denne sesongen. Det er synd, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Noe av det viktigste for flere av skiskytterne denne sesongen, var perfeksjonering av trening og konkurranse i høyden med tanke på OL i Beijing i 2022.

– Det er ikke helt krise, men med tanke på akklimatisering er det ganske krise, mener Vetle Sjåstad Christiansen.

PLANEN ENDRES: Vetle Sjåstad Christiansen vil være kreativ. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

For i stedet for å være rundt 100 dager i høyden, ligger det nå an til å bli null. Christiansen er blant dem som trenger mye tid på å venne seg til slike forhold.

– Vi hadde evaluering ganske tidlig, før reiserestriksjonene inntraff, og høydetrening gikk igjen for jeg har lyst til å ta steg. Det var det jeg skulle perfeksjonere. Det er nesten ironisk, forteller Christiansen.

– Gigantforskjell i år

– Vi har jo en del renn i høyden hver eneste sesong, så det er litt viktig å få døgnene, så vi får akklimatisert oss og lære hvordan gå der. Vi ser for oss at det kan være et lite minus for oss, men det er individuelt hvordan man takler det, sier trener Egil Kristiansen.

Flere av konkurrentene fra Frankrike og Italia er i høyden. De kan gi dem en fordel.

– Selvfølgelig vil de ha fordel i rennene som går i høyden, men de har ikke fått bevege seg så mye ut da, poengterer Christiansen.

Skiskytterlandslaget startet et nytt prosjekt for kvinnene forrige sesong, og Ingrid Landmark Tandrevold økte fra null til 80 dager i høyden. I år skulle herrene følge etter, og lagene skulle trene enda mer sammen.

FIKK EFFEKT: Ingrid Landmark Tandrevold merket fremgang etter flere høydedøgn i fjor. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

– Jeg synes det var en gigantforskjell på VM i år og verdenscup i Anterselva i fjor. Det hjalp veldig, sier Tandrevold.

– Det blir jo litt nedtur å dra til Toten i stedet for Frankrike, men jeg skal ikke snakke ned Karidalen stadion heller for det er fint der. Det er ikke noe vi får gjort noe med, og vi skal nok få til et bra treningsopplegg. Jeg hadde vært mer stressa om det var OL-sesong, innrømmer hun.

Uenige om høydesamling i Norge

Det eneste de nå vet med sikkerhet er at det blir en liten samling på lokale steder med mindre grupper fra 19. mai. En foreløpig plan legger også opp til en samling på Lillehammer i juni.

Men Christiansens ønske er en juni-samling på Juvasshytta, 1850 meter over havet, som følges opp med trening på Sognefjellet.

– Det minner ganske mye om Seiser Alm. Vi legger opp til et høyderegime av en grunn, fordi det er det beste for å prestere. Jeg synes ikke vi skal legge det helt fra oss, men være kreative og se på noen løsninger, sier han.

NORSK FJELL: Juvasshytta ved Galdhøpiggen er nevnt som alternativ til høydetrening av flere idrettsutøvere. Foto: Erik Johansen / NTB Scanpix

Men ikke alle er overbevist om at høydetrening i Norge nytter.

– Det er ingen treningsanlegg som funker godt nok for et skikkelig høydeopplegg, det blir et semi-opplegg i så fall, sier NRK-ekspert Emil Hegle Svendsen.

– Sognefjellet har ikke nok høyde til å få effekt. Det er bedre å være hjemme og trene godt, mener landslagssjef Botnan.