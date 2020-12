Til trass for at Johannes Thingnes Bø sikra seg fem pallplasseringar i finske Kontiolahti, har ikkje forma vore heilt som den pleier.

Etter jaktstarten, fortalde 27-åringen at han følte seg som ein seigmann på ski. Fleire av lagkameratane har halde følge så langt i verdscupen, og det meiner han er urovekkande.

– Det ser ein svart på kvitt, det. Dei er på veg, og det er eit faresignal. Eg må verkeleg jobbe hardt for å halde dei bak no, seier Thingnes Bø til NRK.

Mista tilgang

Han meiner årsaka er at han ikkje har fått trent nok styrke under nedstenginga av Noreg.

– På grunn av korona har vi halde oss vekke frå treningssenter, og her på World Cup har vi som regel hatt tilgang til det, men ikkje i år. Og då har eg mista det som skal til, seier han.

Den manglande krafta i skigåinga kjem av at styrken i overkroppen ikkje er god nok, per dags dato.

– Eg føler ikkje at eg har noko trykk i stavtaket, og ei heller hjelp frå mageregionen i det eg set ned stavtaket. Så no må eg legge meg i benken og finne fram jarnet, fortset han.

EKSPERT: Liv Grete Skjelbreid føl skiskyttarane tett. Foto: Marit Sofie Strand / NRK

Ekspert Liv Grete Skjelbreid er einig i at Thingnes Bø manglar kraft i skigåinga.

– Det såg vi på han, spesielt i dei to første renna. Sjølv om han gjekk litt betre i det siste løpet på stafetten søndag, så er han ikkje heilt der han har vore, seier Skjelbreid til NRK.

Lært av verdsmeisteren

Lagkameratane meiner derimot ikkje at Thingnes Bø er i dårlegare form enn før.

– Eg trur Johannes er i minst like god form som han har vore, men vi har nok lært litt av det han har gjort i mange år no, å starte knallhardt. Det er der han har teke sekund. Eg fekk faktisk ein sekundering på første sprint som var lik med Johannes, men tre sekund bak Samuelsson. Så det er andre som opnar med alt dei har no og let det stå til, i staden for den kontrollerte Ole Einar Bjørndalen-opninga han blei så kjend og god på, seier Vetle Sjåstad Christiansen til NRK.

Landslagstrenar Egil Kristiansen meiner Sjåstad Christiansen er inne på noko.

– No er nok Johannes eit knepp raskare enn dei andre, men ein ser at det er fleire som er nærare enn dei har vore. Eg vel å tru at Johannes ikkje er dårlegare, men at dei andre har blitt betre, seier Kristiansen.

Johannes Dale meiner han òg har lært av Thingnes Bø.

– Eg hadde nokre teknikkøkter i mai der eg prøvde å gå litt som Johannes – altså å gå stort og legge litt meir i kvart skyv. Det blir ein vanvitig fart, men det kostar. Eg trur eg har prøvd å etterlikne han litt og det har heva grunnivået mitt, seier Dale.

SEIER: Noreg jublar etter stafettsigeren i Kontiolahti. Foto: Antti Aimo-Koivisto / AP

Tarjei Bø, som har slite mykje med sjukdom dei siste åra, har vist i år at han kan gå raskare enn veslebroren.

– Johannes kan gå seg i form. For eitt år sidan var han ikkje på sitt beste den første helga, men så kom han som ein rakett utover desember, seier Bø.