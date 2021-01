Må spille europaligakamp i utlandet

Grunnet de nye innreisereglene fra regjeringen får ikke Molde spille europaligakampen mot Hoffenheim på Aker Stadion 18. februar.

Innreiseforbudet for utlendinger til Norge gjelder også for idrettsutøvere, noe som betyr at Hoffenheims spillere ikke får tillatelse til å ankomme Norge for å spille kampen.

Dermed må kampen flyttes til utlandet, melder Romsdals Budstikke.

Ifølge TV 2 sjekker Molde nå ut forskjellige muligheter for hvor kampen kan spilles.

Fra før er det kjent at Vålerengas damelag må spille sin hjemmekamp i mesterligaen mot Brøndby i Kypros.