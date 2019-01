Må risikere den gule trøya for å redde VM-forma

– Det eg har utfordra ho på er å tenke om kva som er viktigast denne sesongen. Er det VM som er viktigast, så må ho vere villeg til å fire litt på verdscupen, seier Iversen til NRK.

Etter den formidable innsatsen i Tour de Ski, som vart avslutta med ein overlegen siger opp monsterbakken i Val di Fiemme, leiar Ingvild Flugstad Østberg verdscupen.

Ho har 552 poeng å gå på til landslagskollega Therese Johaug og 269 poeng forsprang på finske Krista Pärmäkoski.

Topp ti verdscupen: Ekspandér faktaboks Ingvild Flugstad Østberg, Norge (1152 p) Krista Pärmäkoski Finland (883 p) Natalja Neprjajeva, Russland (881 p) Yulia Belorukova, Russland (680 p) Jessica Diggins, USA (601 p) Therese Johaug, Norge (600 p) Anastasija Sedova, Norge (489 p) Stina Nilsson, Sverige (466 p) Heidi Weng, Norge (414 p) Ebba Andersson, Sverige (409 p)

– Ho som mange andre har lyst å gå mest mogeleg skirenn. Eg er nok ikkje aleine som trenar som prøver å få dei til og forstå at nokre gonger er det lurt å ta bort noko. Men Ingvild er opplagt ein av dei som vil ha med seg mest mogeleg, forklarar Iversen.

STÅ OVER: Trenaren har utfordra Østberg til å stå over fleire verdscuprenn for å skru til VM-forma. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Handlar om det mentale

Trenaren har no gitt klarsignal for at både Østberg og Therese Johaug får gå dei renna dei vil i VM i Seefeld. For Østberg sin del handlar det om 10, 15 og 30-kilometeren.

Men for å vere best mogeleg førebudd meiner Iversen at Gjøvik-jenta må nedprioritere fleire verdscuprenn fram mot VM, sjølv om det skulle medføre at ho må gi frå seg den gule leiartrøya i verdscupen.

– Fysisk har det ikkje noko å sei. Det toler ho. Det handlar meir om det mentale. Sleppe det stresset med å reise, førebu seg til renna og media. Eg trur det kunne vore lurt.

Og Iversen får støtte frå NRK sin langrennsekspert Torgeir Bjørn. Han meiner Østberg bør stå over både sprinten i Dresden til helga og rennet i Ostepää i Estland.

POTENSIAL: NRK sin langrennsekspert Torgeir Bjørn meiner ein pause frå verdscupen er viktig for Østberg. Foto: Anders Skjeringstad / NRK

– Ingvild er glad i å konkurrere og toler mange løp, men ho har ikkje fått heilt ut potensialet sitt i meisterskap enda. Ved å stå over eit eller to verdscup-helger, legge inn ein god treningsperiode i staden, så trur eg det aukar hennar sjansar til å ta eit individuelt VM-gull i Seefeld.

VM viktigast

28-åringen har sjølv ikkje bestemt seg for kva ho vil gjere, og vedgår at det er vanskeleg med tanke på at ho no leiar verdscupen samanlagt.

– Det er veldig stort, men på den andre sida så det VM som er det neste store. Eg skal gjere alt for å vere i best mogeleg form der.

– Om Ole Morten meiner du må ofre fleire renn for å vere i toppform til VM, kjem du til å gjere det da?

– Ja, eg gjere jo det.