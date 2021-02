Må klatre 100 høgdemeter med slalåmstøvlar før dei skal kjempe om VM-gull

For dei fleste dødelege ville det å køyre utfor vore ei stor nok – eller umogleg – utfordring i seg sjølv.

Og som om ikkje det å setje utfor stupbratte bakkar i ei ellevill fart var nok, får alpinistane endå meir å bryne seg på i dagens VM-utfor.

Vanlegvis går skiheisen opp og forbi starten, slik at utøvarane berre må komme seg litt nedover for å komme seg fram. I Cortina er det annleis.

Heisen som tek utøvarane opp til startbua stoppar på 2300 meter over havet. Men starthuset – det ligg på 2400 meter.

– Eg parkerte eit par løparar

Kjetil Jansrud har fått prøvd seg på klatreturen til toppen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Det strekket, frå heis til start, må dei gå til fots. Med tunge slalåmstøvlar.

– Det er nokre hundre trappetrinn å gå opp, fortel Jansrud.

Etter to treningar har dei norske fått testa korleis det blir å gå turen opp før dei skal setje utfor. Og litt puls vart det, sjølv for ein topptrent alpinist:

– Det var lengre enn eg trudde, ja. Det var overraskande. Vi fekk beskjed om å berekne 15 minutt, men det var gode 15 minutt. Eg var god og varm på toppen der, seier Henrik Røa.

– Kva blir taktikken opp der søndag?

– Prøve å gå litt saktare, kanskje, seier Røa og ler.

Jansrud på si side tok det som ein fin fjelltur med god utsikt – ispedd litt frykt for skred.

– Eg parkerte eit par løparar og følte at eg hadde bra fysisk form. Det er nok ein ting dei har lagt til for å prøve å gjere noko spektakulært ut av utfor. Eg var livredd for at det skulle gå snøras i hovudet mitt, for det er veldig utsett der oppe. Elles er det kult.

Når dei til slutt har komme seg til toppen er dei på 2400 meter over havet. Då er det litt av ei utsikt dei kjem opp til:

Hjemmehåpet, italienske Dominik Paris, på veg ut frå start i utforløypa til herrane. Foto: Gabriele Facciotti / AP

Skal forsvare VM-tittelen

Men det er sjølvsagt ikkje utsikta dei går opp dit for. Det handlar om VM-medaljar – og gull. Det er, som i super-G, eit lite norsk fartslag som er med. Etter at Adrian Smiseth Sejersted reiste heim på grunn av ein skade i kneet, er det berre Kjetil Jansrud og Henrik Røa igjen.

Med tanke på hans tidlegare merittar vart det ein noko skuffande 12.-plass på Jansrud i super-G-rennet torsdag. For Røas del vart det ein respektabel 17.-plass, sidan det var dei første VM-renna hans nokosinne.

Men no må fokuset rettast framover, for i utfor må Jansrud verkeleg angripe for å forsvare VM-gullet frå Åre i 2019:

Kjetil Jansrud leder VM-utforen Du trenger javascript for å se video.