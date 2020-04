Kalla: – Oppslukt av skamfølelse

Vinnerskallen er Charlotte Kallas fremste styrke, men den har også en gedigen ulempe. Hun forteller i et intervju med radiokanalen P1 at det er fort gjort å få følelsen av skam og at du er verdiløs. – Det er lett å verdsette seg selv som person ut fra det man oppnår og at man blir oppslukt av følelser av skam og en oppfatning om at man er verdiløs. Jeg kan være ganske stygg med meg selv når jeg havner i slike situasjoner. Jeg sier ting til meg selv som jeg aldri ville ha sagt til et annet menneske, sier Kalla.