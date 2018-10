Må fylle tomrom etter superduo: – Alle er redde når store navn forsvinner

– Jeg begynner å bli gammel, så man trenger nye til å presse på. Det er klart det er vanskelig å fylle rommet etter to så fantastiske skiskyttere, sier Tarjei Bø (30) til NRK.

30-åringen er i Oberhof på treningssamling sammen med resten av lagkameratene. Sesongen nærmer seg med stormskritt, men forberedelsene går nå uten to av verdens beste skiskyttere.

– Det er viktig at vi fortsetter å ha mange å spille på. Johannes ryddet opp for alle dårlige resultater i vinter, men vår styrke har alltid vært at det er flere å spille på.

Tror andre vil skinne ekstra

Ole Einar Bjørndalen måtte legge opp av helsemessige årsaker i april, og bare en uke senere avslørte Emil Hegle Svendsen at han ikke hadde motivasjon nok til å fortsette.

De to bautaene i norsk skiskyting endte på 132 verdenscupseire dem imellom.

VINNERSKALLER: I Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen har landslaget mistet to vinnerskaller. – Det er ikke lett å trene på, sier Tarjei Bø.

– Alle er redde når store navn forsvinner, men det gir muligheten for yngre utøvere eller andre til å ta lederskap i laget. De vil ta ansvar, det er jeg ganske sikker på, sier landslagstrener Siegfried Mazet.

Erlend Bjøntegaard, som sist sesong tok sin første individuelle pallplass i verdenscupen, merker at oppmerksomheten rundt ham har blitt større før denne sesongen.

– Jeg skal ikke si at jeg liker at det kommer mer oppmerksomhet på meg, men jeg føler meg klar for den settingen og er ikke redd for det. Det tror jeg gjelder resten av laget også. De er ikke fremmede for å prestere og skinne litt, sier Bjøntegaard.

KLAR TIL Å TA ANSVAR: Det er ikke et kapteinsbind Lars Helge Birkeland har rundt armen, men en låsereim for geværet. Denne sesongen forventer han likevel å lede Norge til flere pallplasser. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

Torsdag var det Lars Helge Birkeland som skinte sterkest da han vant et testrenn i Oberhof hvor flere sterke nasjoner deltok.

– Jeg har vært jevn de siste årene, men litt for treg i sporet. Nå føler jeg meg raskere og forventer å ta steget opp på pallen flere ganger kommende sesong, sier Birkeland.

Ledestjernen på sidelinjen

Samtidig som Bjørndalen og Svendsen har takket for seg har landslagets nye ledestjerne, Johannes Thingnes Bø, hatt en trøblete sesongoppkjøring med sykdomsavbrekk og rygglåsing. I Oberhof trener stryningen alternativt.

– Sesongoppkjøringen min har jeg bare sagt har skrantet litt for å skape litt action, sier han spøkefullt, og legger til:

– Jeg er sikker på at jeg går en solid sesong i møte.

Sist sesong handlet i stor grad om duellen mellom Thingnes Bø og Martin Fourcade, nå tror han at det blir hyppigere innslag av andre nordmenn på seierspallen denne sesongen.

– Tarjei har altfor mye overskudd. De andre er også blitt veldig gode skiskyttere, som jeg skal slite med å slå til vinteren, advarer han.