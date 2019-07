Må drikke opptil ti liter vann på dagens etappe: – Det blir en utfordring

– Det blir en utfordring, men jeg har prestert bra i varme temperaturer. Jeg har ikke slitt så mye med varmen tidligere, men jeg hadde foretrukket at det var 20 grader, sier Alexander Kristoff på hviledagen i Tour de France.

Han er smertelig klar over hva som venter rytterne. 35 grader betyr for det første at kroppstemperaturen stiger. I tillegg svetter rytterne store mengder ut av kroppen. Dette kommer naturligvis i tillegg til varmen musklene produserer i løpet av fire-fem timer på sykkelsetet.

– Det er en stigning, og det var utrolig varmt, så det blir nok noen som kjenner den i morgen, det tror jeg, sier Kristoff

Må drikke flere liter i timen

Kristoffs trener og stefar, Stein Ørn, er hjertespesialist og overlege ved kardiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus. På så varme dager er det én ting som gjelder: Du må få i deg store mengder væske, særlig når du er en stor og eksplosiv rytter.

– I prinsippet må du ta inn væsken tilsvarende det du svetter. Det varierer fra rytter til rytter, men det er flere liter i timen for dem som er hardest rammet, forklarer Ørn.

Med andre ord kan det være snakk om opp mot ti liter væske i løpet av tirsdagens etappe. Ørn tror det skal gå fint, men:

– Utfordringen kan være hvis det blir et veldig hardt ritt hvor det kjøres fort underveis, sånn at man ikke klarer å gi rytterne væske underveis. Hvis det for eksempel er veldig aggressiv kjøring, så er det en risiko for dehydrering.

Odd Christian Eiking kan få en tøff dag som hjelperytter i morgen. Det er ofte hjelperytterne som må hente vann i følgebilene og gi vannflasker til sine kapteiner. Foto: Christophe Ena / AP

Og dehydrering vil etter alt å dømme bety at vinnersjansene blir spolert.

– Det er noen som sier at det er 10 prosent reduksjon i prestasjon ved 1 prosent væsketap, men det er litt vanskelig å bli helt 100 prosent sikker på det, sier Ørn.

Kristoffs beste seiersmulighet?

Før årets tour ble tirsdagens flate etappe pekt ut som en av Kristoffs største vinnermuligheter.

– Det blir den nest siste sjansen for min del i år, men jeg skulle gjerne sett at det hadde vært noen klatreetapper etter hviledagen før spurtetappen kom. Da hadde det nok vært enda bedre muligheter for seier, sier Kristoff til NRK.

Og, dersom han har fått i seg nok vann, er planen for spurten klar:

– Det kommer noen rundkjøringer mot slutten hvor feltet kommer til å strekke seg ut. Dermed blir det viktig å sitte godt plassert før disse rundkjøringene, for det ikke kommer til å være plass til mer enn fire i bredden, sier Kristoff.