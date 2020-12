Spiller smittet i «boblen»

Det har blitt rettet kritikk mot at håndball-EM skulle spilles i det hele tatt. Norge sa fra seg mesterskapet på grunn av smittefaren, og nå er det første tilfellet av smitte skjedd i «boblen» i Kolding.

En serbisk spiller avla positiv koronatest ved ankomst Danmark. Serbias EM-tropp er isolert og skal testes igjen fredag. Resten av spillerne har testet negativt, men må være i karantene til de får en ny negativ test.

Det melder Det europeisk håndballforbundet (EHF).

EHF frykter at smitteutbrudd kan skape trøbbel for gjennomføringen av kampene og at det vil gi arrangementsmessige utfordringer.

Utsettelsen av Serbia – Nederland gjør at disse lagene vil spille kamp både lørdag og søndag. Det er en belastning verken spillere eller ledere setter pris på.