Må betale erstatning i voldtektssak

Millionkontrakt glipper: – Katastrofalt for norsk langrenn

Entreprenørselskapet Veidekke har stått for finansiering av regionlagssuksessen og sprintlandslaget. Nå er selskapet ute fra denne våren av. Samtidig sørger en allerede anstrengt økonomi i Skiforbundet for store konsekvenser for de ansatte.