Lyon-treneren bekrefter: Hegerberg tatt ut i Lyons mesterligatropp

Premier League tar ramadan-grep – Salah får «spisepause» under kamp

Dommerne i Premier League skal ha fått beskjed om å legge inn pauser i kommende kveldskamper for at muslimske spillere skal få ta til seg næring under ramadan.

Torsdag denne uken innledes muslimenes fastemåned ramadan. Nå tar engelsk fotball grep for å tilrettelegge og imøtekomme behov dette medfører for aktuelle spillere, melder Sky Sports.

Flere av Premier League største stjerner, blant dem Liverpools Mohamed Salah og Manchester Citys Riyad Mahrez, forventes å faste den kommende måneden. De må da spise og drikke etter at solen har gått ned (NTB).