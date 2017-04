Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Den 21 år gamle spissen hadde et par forsøk på mål, men uteble fra scoringslisten. I stedet scoret Saki Kumagai, Dzenifer Marozsan og Eugenie Le Sommer målene for Lyon. Svenske Kosovare Asllani sto for Manchester Citys eneste scoring.

Kumagai ga Lyon ledelsen fra straffemerket etter bare to minutter, før Asllani utlignet til 11 alene med Lyon-keeper Sarah Bouhaddi åtte minutter senere.

Tre scoringer på 13 minutter

Marozsan scoret Lyon andre og kampens tredje mål i løpet av 13 minutter da hun curlet ballen i krysset etter en corner. Innbytter Le Sommer fullførte scoringene i det 68. minutt.

Hegerbergs største sjanse til å score kom da hun skjøt med venstre like før 1-1-scoringen til hjemmelaget, men City-keeper Karen Bardsley holdt enkelt.

Regjerende mester

Den norske landslagsspilleren prøvde seg igjen i andre omgang, men denne gangen gikk ballen over mål. 21-åringen kom i dommerens bok med et gult kort åtte minutter før slutt.

Hegerberg og co. har uansett et godt utgangspunkt før returkampen på hjemmebane med 3-1-seier lørdag. Returkampene spilles 29. april. Finalen spilles i Cardiff 1. juni.

Lyon er regjerende mester i klubbturneringen etter at de slo Wolfsburg 43 etter straffesparkkonkurranse i forrige sesongs finale.