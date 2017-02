Lyktes med Bø-gamblingen: – Det er faktisk i overkant

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg er nærmere enn jeg hadde trodd, sier Bø.

Da han møter NRK utenfor utøverhotellet i lille Hochfilzen ber en russisk jente om autograf og bilde mens Bø innrømmer at også han er overrasket over 14. plass på sprinten, 9. plass på jaktstarten og en helt ok stafettetappe.

Normalt sett ville dette vært en nedtur for 28-åringen fra Stryn, men oppkjøringen har vært alt annet enn normal.

Etter en fin sommer og høst, røk sesongåpningen grunnet sykdom. Han ble friskmeldt i desember, men fikk tilbakefall før før det planlagte comebacket i Oberhof. Først under IBU-cupen helgen før VM-åpningen, viste han tegn til bedring.

– Det mentale er det tøffeste. Jeg har aldri vært så langt nede. Juleferien var den tyngste ferien jeg har hatt, sa Bø da.

Får energi av broren

– Jeg visste ikke hvor jeg sto, men dette gir meg masse energi. På jaktstarten sto jeg ved siden av Johannes og skjøt, og han tok sølv. Da våknet det en ekstra «killer» i meg, fortsetter Stryn-gutten, og hevder han ikke bryr seg om at comebacket har kommet i skyggen av norske medaljer og Fourcade-krangling:



– Det er det siste jeg tenker på! Jeg er bare så glad for å være tilbake, konkurrere og kjenne at kroppen fungerer.

Idrettssjef Morten Aa Djupvik var med på å bestemme at Tarjei Bø skulle få den siste plassen i VM-troppen nærmest på overtid.



– Det er fort gjort å glemme Tarjei litt de dagene her, men det han har gjort i dette mesterskapet har vært utrolig bra. Det er imponerende, og viser hva slags kapasitet som bor i den gutten. Jeg tar av meg hatten. En stor bragd, sier Djupvik.

Snodig sesongåpning

Skytetrener Siegfried Mazet er ny i den norske leiren denne sesongen, og hadde knapt møtt Bø før VM-troppen ble samlet i Østerrike. Han sier han ble imponert over 28-åringen under Lysebotn opp i fjor sommer, og beskriver resultatene i dette mesterskapet som «veldig, veldig bra».



– Han har hatt en veldig bra sesongåpning, det er jo litt snodig at det kommer i et VM, men nå ble det sånn. Jeg tror han har fått ut maks av hva vi kunne forvente. Det er faktisk i overkant, sier landslagstrener Egil Kristiansen til NRK.



– Tarjei har levert bedre enn ventet. Han har skutt bra, gått gode langrenn og fått gode plasseringer. Det er helt rått. Imponerende, sier NRK-ekspert Halvard Hanevold.