Lunde vil tilbake: Forlenger kontrakten så lenge hun vil spille

– I det det skjedde, tenkte jeg at nå skal jeg fort tilbake igjen, forteller Lunde til NRK etter at hun kom hjem til Kristiansand mandag.

Søndag vant Vipers bronsefinalen mot franske Metz i mesterligaen, men Lunde fikk bare 14 minutters spilletid før den fatale taklingen inntraff.

Da kom Vipers-keeperen ut i stjerneformasjon for å redde et forsøk fra Metz' strekspiller Béatrice Edwige. Det endte med at de smalt inn i hverandre. Lunde ble liggende og hyle på parketten.

– Det var veldig spesielt. Jeg kjente med en gang at noe var veldig galt.

AU: Korsbåndet røk under mesterliga-bronsefinalen, og nå venter ni måneders opptrening før keeperveteranen igjen er tilbake på banen Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Forlenger kontrakten

Men veteranen som fyller 40 neste år, har ingen planer om å legge opp. Hun innrømmer likevel at veien tilbake kan bli tung.

– Det blir utfordrende, og det kommer til å gå litt opp og ned. Men jeg har heldigvis mange gode folk rundt meg med positiv energi, og mange gode støttespillere som vil hjelpe meg tilbake.

FORLENGER KONTRAKTEN: Vipers trener Gjekstad har stor tro på at Lunde kommer sterkt tilbake og forlenger kontrakten så lenge hun vil spille. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

En av dem er Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad. Han forteller til NRK at Lunde har en fremtid i klubben så lenge hun har lyst til å spille.

– Vi får heller legge på enda et år i kontrakten, for nå blir hun kanskje borte et års tid. Vi har definitivt et håp om å ha med henne videre. Hun fortjener å avslutte karrieren med en gullmedalje.

– Det er en trygghet å høre, sier Lunde.

Saken fortsetter under bildet.

UNIK KARRIERE: 39 åringen har spilt 250 landskamper og har vunnet OL, VM og EM to ganger hver. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Unik mentalitet

Vipers' fysioterapeut Erik Welhaven Løchen bekrefter at det er det fremre korsbåndet som er røket, og Lunde må belage seg på minst ni måneder med opptrening etter operasjonen. Dermed er VM i Japan utelukket for stjernen.

MÅ OPERER: Her blir Lunde båret ut av fysioterapeut Erik Welhaven Løchen som bekrefter at korsbåndet er røket. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er jo alltid kjedelig. Men nå har jeg stort sett vært heldig, for jeg har ikke gått glipp av så veldig mye. Denne gangen var det min tur, sier Lunde.

Støtteapparatet er ikke i tvil om at veteranen kommer tilbake for fullt.

– Det er i hvert fall ikke noen ulempe å være så godt trent som hun er, sier sportslig leder i Vipers, Peder Langfeldt, og legger til:

– Og så er det noe med de Lunde-søstrene og det de har på innsiden av «knotten». Når de bestemmer seg for noe, så gjennomfører de det. Så hvis Katrine bestemmer seg for å komme tilbake så gjør hun det.

For Vipers gjenstår kun sluttspillfinalene mot Storhamar i Eliteserien og da må de klare seg uten den rutinerte sisteskansen.

– Blir sluttspillet vanskeligere uten Lunde?

– Storhamar tror nok det, så vi må være ekstra skjerpet. Og det ligger en mesterligabillett til neste år i potten, så det sluttspillet blir viktig, sier trener Gjekstad.