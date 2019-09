OL-vinnar i slegge doping-utestengd

Regjerande OL-meister i slegge, Dilshod Nazarov (37) frå Tadjikistan, er utestengd frå VM. Årsaka er at ein ny analyse viser at dopingprøva han avgav under VM i Korea i 2011 var positiv.

Nazarov blei berre nr 10 i Korea, men tok VM-sølv i Beijing i 2015 og OL-gull i Rio i 2016. Tidlegare i år blei han Asia-meister for femte gong på rad.

Gullet i Rio var Tadsjikistans første OL-gull nokon gong.