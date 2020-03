Lunde om skiskytter-Nilsson: – Mye feil

Overraskelsen ble kjent søndag, og reaksjonene har vært mange.

NRKs skyteekspert, Ola Lunde, har med interesse sett videoen av Stina Nilsson som trener på sin nye idrett i Östersund. Selv om han mener det er synlig at hun har «øvd litt», har 26-åringen en lang vei å gå.

– Hun bruker altfor lang tid på drillen, å komme seg i stilling. Det må gå veldig mye raskere. Stokken på geværet holder ikke mål, så det må hun få tilpasset. Hun må gjøre en kjempeinnsats, så hun ikke gjør så mye feil, påpeker han.

Tror ikke på pallen

GIR RÅD: Ola Lunde er overrasket, men utelukker ikke at Stina Nilsson blir en skiskytterprofil. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han råder den svenske yndlingen til å skaffe seg en av de beste skytetrenerne i idretten, få våpenet spesialtilpasset, og trene skyting minst to ganger om dagen – så raskt som mulig.

– Men hun har en del måneder å trene på nå, og når hun velger å gjøre dette, så må hun ha sett at hun har talent for skyting. Likevel tror jeg hun vil slite med å komme på pallen kommende sesong, men det blir spennende å se hvor lett hun tar det, sier den tidligere norske landslagstreneren, og spår to år før første seier kommer.

Flere har gjort det med suksess – men det er en suksess som sjelden kommer umiddelbart.

– Jeg var verre

Denise Herrmann tok stafettbronse i langrenn med Tyskland i OL i 2014, men byttet til skiskyting to år etter. Hun trøblet første sesongen, men første seier kom allerede i desember 2017. I VM i fjor tok hun individuelt gull. I år har hun vært av de beste kvinnelige skiskytterne, og vant sprintcupen sammenlagt.

– Hun trenger tid, men jeg vet at hun er motivert. Jeg begynte i april selv (2016), og tok store steg i starten. Da er konkurranse neste, så jeg tror vi får se henne i verdenscupen denne sesongen, sier Herrmann til NRK, og legger til at OL-medalje er et overkommelig mål.

LYKTES: Denise Herrmann har vært rask i sporet fra starten. Denne sesongen viste hun virkelig fremgang på standplass, og hadde 82 i treffprosent på liggende og 72 på stående. Det har tatt tid. Foto: LEHTIKUVA / Retuers

Hun har selv sett videoen av Nilsson på standplass.

– Det er langt fra perfekt, men ikke så ille heller. Jeg så verre ut da jeg begynte, sier hun og ler.

Aner ikke selv

Lunde ville valgt å ta Nilsson rett inn på landslaget, selv om en plass i verdenscupen nå langt ifra er garantert.

– Det er bra for Hanna Öberg og de andre å få trene med henne. Nilsson er råere i løypa og kan sette standarden på de knallharde øktene. Det er dessuten spennende som trener å få noe man kan forme, mener Lunde.

Mye er fortsatt usikkert.

MER JUBEL? Stina Nilsson kan kanskje gjøre svensk skiskyting mer populært. Foto: Dustin Satloff / AFP

– Hun kan holde et gevær, men det tar kanskje et tar sesonger før hun er en verdenscupløper, og tidsfristen er ganske stram, sier Sveriges skytetrener, Johan Hagström, til SVT.

– Det er vanskelig å bli stabil på skyting, så det vil ta litt tid. Dette gjør ikke meg mindre motivert til å gjøre jobben for å si det sånn, forsikrer Hanna Öberg.

Nilsson selv er usikker på hvor god hun kan bli.

– Det er som å begynne på null for meg. Jeg vet ingenting om hvordan skytekapasiteten miner eller hvordan rennfarten min står seg mot de andre. Jeg ser bare frem til en lang sommer hvor jeg skal lære så mye som mulig for å være forberedt når sesongen starter, sier hun til Expressen.