Lundby: – Jeg må ta frem det verste i meg

Maren Lundby leder nå verdenscupen sammenlagt før fredagens renn i Zao i Japan.

– Det er resultat av mye bra jobbing over lang tid og mange fine folk rundt meg. Hard jobbing som endelig får litt ketsjupflaskeeffekt, sier Gjøvik-jenta.

Til vanlig er 23-åringen en nokså rolig jente, men når hun slipper bommen må hun slå litt om på det mentale.

– Jeg blir litt mer svart i øynene. Jeg er vanligvis veldig snill, men jeg må ta frem det verste i meg. Jeg føler jeg må skifte litt personlighet iblant for å være så tøff i hodet som trengs.

– Det føltes ut som om jeg hoppa bakover

Etter seieren lørdag valgte Lundby å gjøre en stor endring i søndagens renn. Noe som førte til at hun vant med hele 20 poeng.

TØFT MENTALT: Maren Lundby innrømmer at det har vært tøft mentalt å gjøre endringer. Foto: Nobuki Ito / AP

– Forskjellen jeg gjorde var i sittestillingen, hvor jeg satte meg mer sammen, mer på hel fot. Dagen før var jeg veldig langt fremme, jeg ville ut og fly, og for meg så føles det naturlig når jeg hopper bra. Det føltes ut som om jeg hoppa bakover i går. Og det er en ganske tøff mental greie.

Lundby mener at mye av suksessen hennes for tiden skyldes at hun har mer kontroll på de tekniske oppgavene i bakken, og at hun raskere kan gjøre justeringer dersom hun merker at hu er ute å «kjøre».

– Er det justeringene eller det mentale som er mest krevende?

– Det er kombinasjonen av å ha fokus på de veldig små tekniske tingene og samtidig være offensiv. Det er to ting som er motstridende, så jeg føler kombinasjonen er vanskeligst.

– Gjort det som skal til

En del av jentene står over verdenscuprennene i Zao til helgen, men Lundby velger likevel å delta.

– Jeg leder jo verdenscupen og det er en ganske stor ting det også, å kunne vinne sammenlagt. Jeg får se hva jeg gjør etter det, men akkurat nå har jeg lyst til å konkurrere.

– Hvordan skal du klare å bevare formen inn til OL?

– Jeg er ganske sterk i troen på at jeg har gjort det som skal til, konstaterer Lundby.

LANDSLAGSTRENER: Christian Meyer er imponert over dedikasjonen til Maren Lundby. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Landslagstrener for kvinnelaget i hopp, Christian Meyer, er imponert over hva Lundby har fått til denne sesongen.

– Hun har en dedikasjon til hoppsporten som mangler sidestykke i verdenscupen. Også har hun et veldig bra team rundt seg. Dette gjør at hun har forutsetninger for å kjempe om seieren stort sett hver gang, sier Meyer.

