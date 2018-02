– Det har vært det store målet og den store drømmen. Det er ganske mange år siden at jeg tenkte at jeg skulle bli olympisk mester, sier en lykkelig Maren Lundby til NRK.

Lundby sikret sitt første OL-gull i kvinnenes hopprenn i Pyeongchang mandag. Men veien til det etterlengtede OL-gullet har vært ekstremt lang.

Lundby var bare 13 år gammel da hun fikk sjansen på landslaget i 2008. 14 år gammel ble hun sendt til det aller første VM-rennet for kvinner i Liberec i 2009.

Siden den tid har mange ventet på at supertalentet skulle ta det siste skrittet opp på pallen. Den smålåtne tenåringen hadde talentet, men måtte leve i skyggen av Anette Sagen på landslaget. Lundby manglet stabiliteten som kunne føre henne til topps.

– Det har vært en lang vei. Det har vært mange nedturer og mange oppturer. Men jeg har lært at det er det som gjør det så artig når du endelig står på toppen. Hvis du ikke har vært nedi grøfta noen ganger, så vet du ikke hvordan det føles. Det føles utrolig bra nå, forteller Lundby.

Brikkene falt på plass

I desember 2016 kom endelig en av de viktige oppturene.

Da sikret hun sin første seier i verdenscupen. Det ble begynnelsen på en eventyrlig fremgang for hopperen.

– Det føles helt fantastisk, sa hun da hun endelig kunne stå på toppen av pallen i et verdenscuprenn.

Før mandagens OL-gull er det blitt til sammen 11 verdenscupseirer siden desemberdagen i Russland. I årets sesong har hun vunnet imponerende seks renn på rad.

En av de virkelig store nedturene kom i fjor.

23-åringen skulle egentlig ta VM-gull i Lahti. Lundby var som nå, favoritt på forhånd. Men etter å ha ledet etter 1. omgang, sviktet nervene i 2. omgang. Det endte med en sur 4.-plass for en svært nedbrutt Maren Lundby.

Men den norske hopperen har reist seg på mesterlig vis etter VM-nedturen.

– Har fått betalt

Denne sesongen har hun vært suveren i verdenscupen. Ingen har vært i nærheten av den 23 år gamle formhopperen fra Toten. Usikkerhet er blitt erstattet med trygghet på egne prestasjoner.

– At hun nå har fått den siste brikken på plass med det mentale, er så viktig i hopp. Det hjelper ikke bare å være godt trent og best på utstyr. Nå får hun betalt for den knallharde jobben hun har lagt ned i snart ti år, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Lundby viste noe av den mentale styrken før mandagens konkurranse.

Oppladningen var nemlig alt annet enn perfekt. Søndag falt hun på trening og måtte sendes til legesjekk. Da fryktet flere det aller verste.

– Gjermund (Lunder, personlig trener) var helt sikkert på at karrieren var over. Nå er ikke vi kjent for å være spesielt optimister, men jeg for min del var helt sikker på at korsbåndet røyk og at dett var dett, innrømmer sportssjef Clas Brede Bråthen overfor NTB.

Mandag ble det i tillegg oppdaget problemer med skoene til hopperen før prøveomgangen.

– Jeg har aldri kjent en sånn spenning i kroppen før. Det har vært helt jævlig, for å være ærlig, sier Lundby.

– Blitt mer selvstendig

Maren Lundbys trener Christian Meyer mener Lundbys dedikasjon til idretten er en av de viktigste årsakene til at hun endelig lykkes.

– Jeg tror at Maren kan skrive under på at hennes dedikasjon til idretten over tid... hvis det er noen andre i dette feltet som har gjort det samme, så blir jeg imponert.

– Vi har opplevd både opp- og nedturer bare det siste døgnet, og de siste sju-åtte årene. Det at hun får oppleve dette, det unner jeg henne virkelig, sier treneren til NRK.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen sier Lundby har vært en nesten komplett skihopper i mange år.

– Men hun har manglet litt «hode». Det er først det siste året teamet rundt henne har merket at hun har blitt mer selvstendig. Det tror jeg er en viktig del av greia her, sier hoppeksperten.

– Maren kom inn i ekstremt ung alder, jeg husker henne som lærejente allerede som 13-14-åring. Vi merket da at hun hadde noe spesielt ved seg. Hun rundspilte oss blant annet i fotball og hadde en enorm fysikk. Hun var rett og slett dritgod i fotball. Det var noe spesielt ved henne, forteller han.

– Tatt små skritt hele veien

En rørt sportssjef Clas Brede Bråthen sliter med å forklare hva Maren Lundby har gjort for å bli verdens beste hopper denne sesongen.

– Det blir veldig emosjonelt. Det var målet hennes og det var målet vårt, sier han til NRK.

– Hun er bedre trent og det er hun fordi hun er tvers gjennom seriøs. Hun er veldig allsidig og er veldig god i mye forskjellig idrett. Hun overlater ingenting til tilfeldighetene, forklarer han.

– Hun er en fantastisk idrettsutøver og et forbilde for kommende generasjoner, legger han til.

NRK-ekspert Remen Evensen konkluderer med at Lundby rett og slett er et klassisk eksempel på at hardt arbeid lønner seg.

– Jeg syns Maren har tatt små skritt i riktig retning hele veien, og blitt bedre og bedre. Det har hun også merket selv i tillegg til at hun har blitt fortalt at hun har et enormt potensial. Da er det enkelt ikke å gi opp.

– Det hadde vært verre om hun som 16-åring vant et hopprenn og så fått smellen og havnet langt bak uten å skjønne hvorfor. Hun har hele tiden bygget på seg mer selvtillit og kvalitet, sier han.

Nå håper trener Christian Meyer at OL-vinneren i framtida får flere konkurranser på OL-programmet. Normalbakkerennet er nemlig det eneste for kvinner i Pyeongchang. Dermed er dette det eneste OL-gullet Lundby får med seg fra Sør-Korea.

– Det hadde vært hyggelig om hun fikk hoppe flere konkurranser i OL, sånn at hun kunne tatt flere medaljer som andre utøvere kan, sier han.