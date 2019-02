– Det føles jo helt fantastisk. Det er egentlig ubeskrivelig. Å vinne flere på rad kan se enkelt ut, men det er mye jobb som ligger bak så det føles enda bedre og få det til, sa Lundby etter seieren.

Da hun får spørsmål om hvordan det står til med selvtilliten, smiler hun godt.

– Den er fin den. Den er på oppadgående når en vinner så mye.

Lundby landet på 90,5 meter både i første omgang, og nok en gang i andre. Og det holdt til seier foran japanske Sara Takanashi.

– 268,9 og hun vinner igjen. Seier nummer 20 i verdenscupen, det er en liten milepæl, sa kommentator Ingrid Sørli Glomnes da poengene var klare.

For det var enda en bragd som ble nådd. Hennes sjette på rad, syvende totalt denne sesongen og hennes 20 verdenscupseier i karrieren.

Øker forspranget

PÅ TOPPEN: Lundby ledet etter første omgang, med et solid hopp på 90,5 meter. Du trenger javascript for å se video. PÅ TOPPEN: Lundby ledet etter første omgang, med et solid hopp på 90,5 meter.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen sier det er stort at hun fredag tok sin 20. verdenscupseier i karrieren.

– Maren er da inne på en meget eksklusiv liste som vi som er glad i, og jobber for, norsk hoppsport lenge har drømt om å få en hopper inn på.

Lundbys sjette verdenscupseier på rad gjorde også at hun økte forspranget i verdenscupen sammenlagt. Katharina Althaus, som ligger på andreplass sammenlagt, havnet utenfor pallen i dagens renn på en 4.-plass.

At hun har stempelet favoritt til et VM som er like rundt hjørnet kan hun leve med.

– Jeg tror vel det er folk som er mer favoritt enn meg, men jeg skjønner at jeg er en favoritt. Det er egentlig fint, for det tyder på at ting er på stell og at du sånn sett har gode muligheter til å vinne, sier Lundby.

Lundby ble bare nummer fem på kvalifiseringen torsdag, men i konkurransen fredag var hun igjen på topp etter gode råd fra teamet rundt seg.

Nok en gang topp ti

Silje Opseth og Anna Odine Strøm tok seg også til finaleomgangen i Ljubno i Slovenia, og for Opseth endte det med 22.-plass. Strøm leverte nok en god konkurranse, endte på 10.-plass og fikk nok en plassering innenfor topp ti i verdenscupen.

Ingebjørg Saglien Bråten deltok også i fredagens renn, men et hopp på 77,5 i første omgang havnet hun på 36.-plass i første omgang, noe som ikke holdt for å gå videre til finalen.