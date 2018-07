Lundby slo hodet etter kjempehopp: – Jeg har aldri sett noe lengre hopp i Granåsen

Lundby er for tiden på landslagssamling i Trondheim og under tirsdagens trening i Granåsen hoppet hun hele 149 meter. I tillegg falt hun i nedslaget og slo hodet.

– Jeg fikk en liten «take-off». Jeg hoppet 149 meter, men jeg kunne nok ha hoppet 160 meter, det føltes sånn i hvert fall. Jeg hoppet langt og falt, men det gikk heldigvis bra, sier Lundby til NRK.

Den offisielle bakkerekorden i Granåsen er på 146 meter, og ble satt av Polske Kamil Stoch under Raw Air i mars.

Lundby hoppet fra avsats 16 og hadde en fart på 92 km/t fra kanten. Forholdene og oppdriften gjør at dette ikke sammenlignbart med Stochs bakkerekord.

OL-vinneren la selv ut video av hoppet på sosiale medier. Trener Jermund Lunder filmet det hele og ble raskt bekymret for 23-åringen.

– Nei, nei, nei, roper Lunder underveis i videoen.

– Prøvde alt jeg kunne på å lande tidlig, men klarte ikke kortere enn 149m i Granåsen i dag. Da finner Jermund Lunder frem kraftuttrykkene sine. Heldigvis gikk alt bra denne gang. Usikker på om beina hadde tålt 160m her, skrev Lundby på Instagram og Twitter.

Til legesjekk etter fallet

Etter fallet måtte Lundby undersøkes av lege, men alt tyder på at hun skal ha berget fint.

– Jeg har vært og sjekket meg litt fordi jeg slo hodet litt ned i bakken. For å være på den sikre siden så dro vi til legen og fikk sjekket det. Det skal ikke være noen stor hjernerystelse, men har slått hodet litt bare. Jeg tror alt skal gå bra.

– Hva er det som gjør at du hopper så langt nå?

– Det var et av de første hoppene i den andre økta så det var litt andre forhold enn i den første økta. I tillegg så fikk jeg til et bedre hopp og da tok det helt av uten at jeg hadde sett for meg at det skulle ta av så mye. Når det er så fine forhold og treffer så bra så kan man nesten fly uendelig langt om dagen.

– Jeg har aldri sett noe lengre hopp i Granåsen

BLE BEKYMRET: Sportssjef Clas Brede Bråthen ble bekymret for Maren Lundby etter at hun falt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sportssjef Clas Brede Bråthen var en av dem som stod ved dommertårnet og så at hoppet kom til å bli veldig langt.

– Bare se reaksjonene til Jermund på den videoen. Han mista det jo fullstendig. Han tror hun kommer til å ødelegge seg stygt. Han ser ingen ende. Heldigvis gikk det veldig bra, sier Bråthen

Lundbys hopp kan trolig være tidenes lengste hopp i Granåsen.

– Jeg har aldri sett noe lengre hopp i Granåsen. Hoppet viser at Maren er i kjempeform, men det visste vi fra før, sier Bråthen.

Sportssjefen sier han ble bekymret for Lundby da han så fallet.

– Det så veldig dramatisk ut. Jeg kjente at jeg pustet lettet ut da jeg så at hun reiste seg opp på sletta og viste tegn til at hu er i god form. Samtidig vet vi jo at Maren er veldig tøff, sier Bråthen.