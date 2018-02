Lundby om OL-frykten: – Dukker opp negative tanker

– Når du nærmer deg konkurransen så dukker alle mulige negative tanker opp.

Maren Lundby har vært i OL-byen siden tirsdag. For hver dag, hver time og hvert sekund hopprennet nærmer seg, merker hun at hun er med på noe stort.

– Det er hvert fjerde år. Det er to hopp. I løpet av fire år har jeg sikkert tusen hopp, så det gjelder å gjøre de to hoppene veldig bra.

Er den store gullfavoritten

Før kvinnenes hopprenn er 23-åringen fra Toten, nærmere bestemt Heksumhøgda, den desidert største gullfavoritten. Hun leder verdenscupen med svimlende 300 poeng ned til mandagens hovedkonkurrent, Katharina Althaus.

– Det er en ketchupflaske-effekt som har slått ut, sier hun om suksessen.

For denne sesongen har vært en eneste lang triumf. Da Lundby ble fradømt seieren i Ljubno hadde hun vunnet seks renn på rad, og tangert Roar Ljøkelsøys rekord på elleve verdenscupseire totalt.

PÅ TOPPEN: Maren Lundby har vunnet hele syv verdenscuprenn denne sesongen. Her fra japanske Zao. Foto: Norges Skiforbund / NTB scanpix

– Jeg har det egentlig veldig bra med å være favoritt, sier hun godt klar over sine egne prestasjoner denne sesongen.

På den siste treningen før konkurransen ble det dramatisk da Lundby falt. Etter en legesjekk viste det seg at alt sto bra til med favoritten.

Redd for å mislykkes

Dermed kan alt fokuset rettes mot hennes viktigste hopprenn i karrieren.

Selv om Lundby trives med favorittstempelet som kommer utenfra, så er det presset hun legger på seg selv som blir det vanskeligste å takle.

– Det er alltid en frykt for å mislykkes. Så ærlig må jeg være. Jeg legger sjela mi i de skihoppingsgreiene her. Da svir det jo å ikke få det til.

Hun har også registrert at flere av de største favorittene ikke har innfridd i starten av OL.

– Det har skjedd gang på gang nå at gullmedaljefavoritter ikke har greid å følge opp helt her i OL. Du ser at du må holde fokuset.

Treneren roser dedikasjonen

Landslagstrener Christian Meyer mener at det blir viktig for Lundby å legge bak seg all suksessen hun har opplevd denne sesongen når OL-konkurransen går i gang.

– De viktigste hoppene, de har du ikke hoppet enda. Det er viktig å ha fokus på det neste hoppet og ikke det som har skjedd, sier Meyer.

SKRYTER: Landslagstrener Christian Meyer mener Maren Lundby har en helt annen dedikasjon til hopp-idretten enn konkurrentene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han mener at en av de viktigste årsakene til at Lundby har vært i en annen liga denne sesongen er 23-åringens hengivenhet til sporten.

– Marens dedikasjon til idretten er på et helt annet nivå enn de fleste hun konkurrerer med, skryter han.

Lundby selv vil derimot ikke svare på hva hun tror er hennes fortrinn på konkurrentene.

– Jeg har noen hemmeligheter, sier hun lurt.