– Maren ble fradømt seieren i dag. Dette totalt avvik av hva vi blir forklart om hva som er viktig i stildømming. Det er helt umulig å forstå de signalene vi får. Fortsetter dommerne å holde på slik så legger de ned seg selv. Og det vil vi ikke, sier Bråthen.

Lundby endte på andreplass bak Daniela Iraschko-Stolz i verdenscuprennet i i slovenske Ljubno.

– Det er ikke slik jeg vil se hoppsporten utvikle seg

Bråthen mener Lundby skulle hatt mye bedre stilpoeng enn Iraschko-Stolz, og mener dette er et problem for sporten.

– Maren takler det aller meste. Dette er mer et problem for oss som bryr oss om sporten. Det er ikke slik jeg vil se at hoppsporten utvikle seg, fortsetter Bråthen.

Sportssjefen skriver også følgende på Twitter:

Nær ved å slå rekord

Med en andreplass i søndagens renn brøt Lundby dermed seiersrekken sin. Men hun var svært nære ved å ta sin sjuende strake.

– Det føles jo litt dumt selvfølgelig. Andreplassen er bra det også. Jeg var veldig nære ved å ta seieren. At det svinger litt i hoppingen, det får jeg regne med, sier Lundby.

Lørdag tok Lundby sin ellevte seier i verdenscupen. Det er like mange som Roar Ljøkelsøy, som er mestvinnende på herresiden. Hun passerte også Anders Jacobsens ti seire. Søndag var hun nær ved å slå Ljøkelsøy.

– Under konkurransen i dag var jeg litt mer ruskete i teknikken. Kanskje spesielt i første omgangen. Jeg vet at toppnivået mitt er litt høyere, sier Lundby.

Hjem for å lade opp til OL

Nå gleder hun seg til å komme hjem en uke for å slappe av og trene godt før hun reiser til OL . Det er ingen tvil om Lundby er en av de største gullfavorittene Norge har foran OL.

– Gullet skal hemmat, som de sier på Toten, sa kommentator Ole Kristian Stoltenberg etter søndagens renn.

OL-uttatte Silje Opseth var nummer 17 etter første omgang, og beholdt den plassen etter det siste hoppet.

Anna Odine Strøm falt tilbake fire plasser til 24.-plass i finaleomgangen.