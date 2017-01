Lundby med utklassingseier på rivalens hjemmebane

22-åringen hoppet lengst i begge omganger, og vant til slutt med hele 12,2 poeng ned til hjemmehåpet Yuki Ito på andreplass.

KNUSTE STJERNEN: Maren Lundby knuste japanske Sara Takanashi, som ble nummer fire. Foto: Takaki Yajima / AP

– Jeg er veldig fornøyd i dag. Hele helgen gikk bra for meg, sier Lundby til arrangøren etter seieren.

Den norske hopperen ledet etter første omgang med et hopp på 97 meter. Ito hoppet like langt, men ettersom Lundby hadde dårligere forhold, ledet hun med 2,9 poeng før finaleomgangen.

Satte ny bakkerekord

Der var Lundby suveren. Etter å ha landet på 100 meter som siste hopper satte hun ny bakkerekord i Miyanomori-bakken.

– I dag klarte jeg å vise mine beste hopp og jeg tar med meg selvtillit inn i de kommende konkurransene, sier Lundby.

Det var Lundbys andre verdenscupseier. Den første kom i russiske Nizjnij Tagil i midten av desember.

Lørdagens vinner Ito ble henvist til andreplassen, mens tyske Katharina Althaus tok sin første pallplassering i karrieren med en tredjeplass. Verdenscupleder og den aller største profilen, Sara Takanashi, ble nummer fire.

Utgjør kvinnelandslaget alene

Maren Lundby har hatt en meget sterk sesong i hoppbakken, noe er svært imponerende med tanke på at 22-åringen utgjør hele kvinnelandslaget alene.

Norge var lenge sett på som en foregangsnasjon i kvinnehopp, med pioner Anette Sagen i spissen. Men de siste årene har det blitt tynt i rekkene – og til slutt var det bare Lundby igjen.

I forkant av denne sesongen har hun trent mye med hoppgutta, noe hun mener har vært svært viktig for utviklingen hennes.

– Det har vært veldig bra for min utvikling at jeg kan matches mot herrene og lære av dem, samtidig som jeg prøver å sette dem på plass. For meg har dette nesten nødvendig for å ta noen flere steg. Det hjelper å ha noen rundt deg som er veldig gode, sa Lundby til NRK i desember.