Frustrert Lundby frykter sammenlagtseieren ryker – skiene står på Gardermoen

Fire av fem norske hoppere står uten ski foran fredagens verdenscuprenn i østerrikske Hinzenbach.

– Det er krise med tanke på fredagens renn. Det er fryktelig kjedelig når vi først får flere renn, så er det noe annet som kommer i veien, sier landslagssjef Christian Meyer til NRK på det hasteinnkalte pressemøtet.

Bare Eirin Kvandal har fått skiene sine. Det betyr at resten av kvinnene, altså Silje Opseth, Maren Lundby, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørnseth står i fare for å ikke kunne delta fredag.

– Vi har aldri opplevd at vi måtte stå over et renn på grunn av at vi ikke har utstyr. Det er skikkelig nedtur. Vi konkurrerer i verdenscupen og skal kjempe om poeng allerede i morgen. Det er ganske kjipt å tenke på at vi ikke skal hoppe, sier Lundby.

SKUFFET: Maren Lundby. Foto: Skiforbundet

Skjebnesvangert

Hopperne fløy fra Oslo til Tyskland torsdag, mellomlandet i Frankfurt og deretter til München. To bager ble levert, men ingen ski til fire av dem. De bagene står fortsatt igjen på Gardermoen.

Landslagssjef Meyer legger ikke skjul på at han føler på mye frustrasjon, men at han ante uråd allerede på flyplassen.

– Det tok 20 minutter for hver utøver som skulle sjekkes inn. Det var en dårlig opplevelse, sier han og legger til at opplevelsen vil bli fulgt opp i etterkant.

For Maren Lundby er det ekstra krise. Hun har ikke hatt en spesielt god start på sesongen, og dermed er alle verdenscuprenn hun kan få ekstremt viktig for sammenlagtseieren.

– Det ser ikke noe lyst ut. Nå har jeg ikke satt meg i en kjempesituasjon fra før av heller, men jeg har en viss kontakt med dem som er foran meg. Det ødelegger jo litt sjanser. Om jeg ikke får hoppe i morgen, så er det kroken på døra, sier Lundby.

Få flyavganger som følge av korona gjør det hele særdeles vanskelig. Første mulighet er å få videresendt skiene fra Norge på fredag, men da lander de i Wien midt på dagen.

– Det er litt for seint, konkluderer Lundby.

MYE REISING: Hopperne i bilen. Her fra forrige helg i tyske Titisee-Neustadt. Foto: Skiforbundet

Låne ski

Et mulig scenario er at hopperne kan få låne ski av andre nasjoner. Dette er spilt inn på lagledermøte torsdag, men enn så lenge har forbundet ikke fått napp.

– Kanskje får Silje Opseth låne, men det er ingenting der til Maren. Det blir utfordrende å gjøre klar bindinger og slike ting, men vi får se om det holder, forteller Meyer.

Det er ingen som har funnet riktig lengde til Lundby for øyeblikket. Om hun så får låne ski av andre, forteller hun at det ikke er hundre prosent optimalt. Skiene hun vanligvis bruker er nøye utarbeidet gjennom flere år.

– Hvordan blir det å eventuelt hoppe på låneski?

– Det er ikke det samme. Det er ikke bare, bare å bytte ski.

Hos herrene mangler også Thomas Aasen Markeng sine ski, men han får trolig låne et par av Robert Johanssons reservepar. Også utøvere på det norske kontinentalcuplaget sliter foran sine renn i Willingen, men det ligger an til at de får hjelp fra prøvehoppere, konkurrenter og produsenter.

Likevel håper Lundby at det dukker opp noen i løpet av dagen.

– Om det ikke blir maks i morgen, så håper jeg det blir nok til at jeg får en grei opplevelse. Men akkurat nå høres det ikke ut som det er tilfelle at noen har det, avslutter Lundby.

Maren Lundby og de kvinnelige hopperne skal hoppe tre renn i Hinzenbach denne helgen.