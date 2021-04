21 hoppkvinner fra åtte land krever å få hoppe skiflyging i videokampanjen Maren Lundby la ut på Twitter mandag kveld.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det gjorde hun etter at hoppkomiteen i Det internasjonale Skiforbundet (FIS) lørdag sa nei til skiflygingsrenn for kvinner i Raw Air neste vinter.

– Dette er noe vi har jobbet med i et års tid, men som ikke ble publisert før nå. Vi trodde vi slapp å bruke den, sier Lundby til NRK.

Spurte verdens 30 beste

På FIS-kongressen i Hellas i 2018 opphevet FIS regelen om maksimal bakkestørrelse for kvinner. Siden da har det i teorien vært mulig å arrangere skiflygingsrenn også for kvinner.

Enn så lenge har regelendringen ført til en stor økning i antall storbakkerenn. Under VM i Oberstdorf fikk kvinnene for første gang hoppe i stor bakke i mesterskap. Maren Lundby, som hadde kjempet innbitt for at det skulle bli renn, ble historiens første storbakkemester.

Men heller ikke i 2021/22-sesongen får kvinnene slippe til i de aller største bakkene. Tyskland, Østerrike og Polen var blant nasjonene som stemte imot.

Kampanjen som nå er ute, kommer som følge av en kartlegging som er gjort av det norske kvinnelaget, med Maren Lundby i spissen.

– Jeg sendte ut melding til topp 30 i verdenscupen og spurte hvor mange som hadde lyst, forteller hun.

REKORDHOLDER: Daniela Iraschko-Stolz er en av få kvinner som har hoppet skiflyging. Gjeldende verdensrekord på 200 meter satte hun i Kulm så langt tilbake som i 2003. Foto: BARBARA GINDL / AFP

To sa nei

Det er de 21 som sa klart og tydelig ja som er med i videokampanken som nå er ute. To svarte at de var usikre, to sa at de ikke var klare for å hoppe skiflyging, mens fem ikke svarte.

– Poenget var å få fram hva de mest erfarne syntes, sier Lundby.

Hun ser at motstanderne kan bruke det som et motargument at «bare» 21 så langt har sagt klart ifra at de vil opp i mammutbakkene, men hun kjøper det ikke.

– Jeg synes ikke det er et argument i det hele tatt. Hvis det er 25 som vil hoppe, så er det bra for sporten. Vi vet at det er røft å hoppe skiflyging. Og det skal ikke være noe press på dem som ikke vil, sier Lundby, og påpeker:

– Det er ikke alle gutta som behøver å hoppe skiflyging heller.

Vil legge press på FIS

Det viste Marius Lindvik da han trakk seg fra vinterens VM i skiflyging, til tross for at han var på pallen i verdenscupen rett før mesterskapet. Lindvik følte seg ikke klar.

– Og det tenker jeg er helt greit. Skiflyging er ikke for alle. Man må føle seg klar, sier Lundby, som i aller høyeste grad gjør det.

Om mandagens kampanje får FIS til å endre oppfatning for førstkommende vinter er hun usikker på.

– Jeg håper at det skaper litt engasjement og at vi får med oss folket, rett og slett. At det kanskje kan legge litt press på dem som bestemmer. Det engasjere mange, det er ikke bare vi i Norge som ønsker dette, fastslår hun.