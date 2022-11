Lundby hardt ut mot NRK-kommentator: – Respektløst

Det er denne kommentaren fra Saltvedt – publisert lørdag – som får hoppesset til å riste på hodet.

I innlegget fra NRKs sportskommentator, som er titulert med «Må du virkelig dette, Maren?», uttrykte han bekymringer før Lundbys comeback i verdenscupsirkuset denne helgen. I over ett år har skihopperen kjempet for å finne tilbake til «matchvekten», og vært ærlig om helseutfordringene hun har stått overfor.

Kommentaren fra Saltvedt får Lundby til å reagere.

– Jeg kan ikke si meg helt enig i det som legges frem. Det var lite innsikt i hvordan vi jobber, sier hun til NRK.

I KONKURRANSE: Lundby i hoppbakken. Her fra februar 2021. Foto: Raed Krishan / AP

Reagerer på uttalelser

I kommentaren problematiserer blant annet Saltvedt helseattestordningen i hoppsporten, sett opp mot Lundbys vei tilbake til konkurranse og uttalte utfordringer. Han mener attesten burde eksistert som i langrenn og kombinert.

Uttalelsene får Lundby til å stusse.

– Det er mulig vi ikke har en helt lik helseattest som langrenn og kombinert, men om det er noen som følges opp på det området, så er det nok oss. Jeg vil si at vi kanskje er det laget som har tettest oppfølgning av leger og ernæringsfysiologer. Vi er veldig godt ivaretatt og det er på ingen måte sånn at vi slippes ut i verdenscupen uansett hvordan ståa er.

Lundby er klar på at de blir fulgt opp og testet ofte, tross mangelen på en helseattest. Norske hoppere har ikke et krav om en slik attest.

– Hvis det er noen som er på ville veier vil det bli tatt tak i, sier hun.

Saltvedt mener på sin side at man fortsatt ikke har hørt ett vesentlig argument for at man ikke kan ha helseattester også i hopp.

SVARER: NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIC / NRK

– At det norske hopplandslaget følger opp sine utøvere så nært og godt som både de selv og Olympiatoppen beskriver, bør mer enn noe annet være det beste argumentet for også å formalisere denne jobben gjennom en slik attest, sier han.

– Veldig mye feil

Men reaksjonene fra Lundby stopper ikke der. I kommentaren skriver Saltvedt at «i mellomtiden hadde hun vist frem det som kanskje var den egentlige normalversjon av seg selv (24) i Skal vi danse på TV 2.»

Det er hun uenig i.

– Jeg reagerte også på det med at min vekt i fjor var min normalvekt. Det er heller ikke riktig. Det var jo en reaksjon på det som hadde vært.

– Det var veldig mye feil, og derfor reagerte jeg veldig på det, påpeker hun.

– Respektløst

Lundby forteller at hun ikke har pratet med Saltvedt, og hevder han heller ikke har snakket med noen i miljøet om tingenes tilstand. Skihopperen mener det er liten grunn til bekymring og kaller kommentaren for respektløs.

– Jeg synes det er litt kjedelig og respektløst at vi får en sånn artikkel om et viktig tema og som overhodet ikke stemmer.

– Jeg presser meg på ingen måte ned i vekt nå, sier hun i intervjuet med NRK.

RETTER: – At jeg nå skal på en måte tyne meg eller presse meg ned i vekt, det er jo heller ikke riktig. Det er jo derfor jeg står her nå og sier at jeg er en del av en prosess som går sakte med sikkert fremover, sier Lundby. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Frustrasjonen støttes også av hoppernes sportssjef Clas Brede Bråthen, som NRK også møtte under verdenscupåpningen i polske Wisla. Han beskriver deler av kommentarens innhold som et grovt overtramp og ønsker at Saltvedt burde trekke det tilbake.

– Jeg reagerer på at en normalt veldig etterrettelig kommentator, som jeg har stor respekt for, velger å skrive om et tema som er ganske sensitivt for ganske mange uten å sette seg grundig inn i det.

Bråthen mener man burde være mye grundigere når man innhenter informasjon og opplever ordene som stigmatiserende.

– Han putter en idrett i et dårlig lys, for det er jo det jeg opplever at han prøver å gjøre. Det går direkte på en utøver, som etter min mening har vært veldig åpen og tydelig på noen utfordringer.

OPPGITT: – Det er ingenting i de forslagene eller eksemplene Saltvedt kommer med som ville løst situasjonen som Maren havnet i, sier Bråthen. Foto: Javad Parsa / NTB

– Bekymring for hoppsporten

Saltvedt ser ikke kritikken til Bråthen, og svarer følgende på reprimanden:

– Hvis han skal kalle noe et «overtramp», bør han i hvert fall ta seg bryet å lese gjennom hva jeg har skrevet før han prøver seg. Alt annet er det virkelig respektløse i slike sammenhenger. Jeg ville aldri vurdert å definere en idealvekt for noen, inkludert Maren Lundby. Det skal få være hennes helt eksklusive privilegium, sier han og fortsetter:

– Jeg omtalte noe som «kanskje var en normalvekt», som nødvendigvis er noe helt annet. Og ikke annet enn en akkurat så vag antagelse som det faktisk står skrevet. At Maren Lundby selv reagerer på formuleringene, har jeg en mye større respekt for.

Saltvedts bekymring er generell for hoppsporten og hvilke utfordringer man har når det gjelder vektpress med det nåværende reglement, forteller han.

Han legger til at han har tatt utgangspunkt i Maren Lundbys egen fortelling om dette fra i fjor – og hennes egne uttalelser om hvor krevende veien tilbake er.

– Derfor synes jeg mest av alt det er synd at dette ikke kan gi en ny åpenhet for en reell diskusjon rundt disse spørsmålene.

– Selvsagt har jeg snakket med flere relevante medisinske fagpersoner rundt disse spørsmålene. Og like selvsagt er det en diskusjon som bør involvere både våre beste hoppere, som er de direkte berørte, og dets ledelse, legger han til.

Saltvedt vil likevel gi Bråthen rett i én vesentlig ting:

– Dette er et sensitivt tema. Men den berøringsangsten Bråthen oppfordrer til her, trodde jeg Maren Lundby hadde klart å bevege oss forbi én gang for alle. Hun har flyttet grenser for åpenhet slik ingen andre har. Og det burde omfavnes.

Lundby kom seg til finaleomgangen i begge konkurransene i comebacket på den internasjonale scenen i Wisla.