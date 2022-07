Lundby hardt ut mot hopplegende – hevder han ikke ville støtte kampanje

– De mente ikke at vi burde hoppe der, fordi vi ikke er gode nok rett og slett. Det er sårende å høre sånt, sier Lundby til NRK.

Nylig kunne Maren Lundby og resten av verdenseliten i kvinnehopp juble for en seier det fra norsk side har vært kjempet hardt for i mange år: Fra og med neste sesong får også kvinnene delta i skylflyningskonkurranser internasjonalt.

For kort tid siden var det utenkelig.

Forslaget har nemlig møtt stor motstand fra flere hold. I et intervju med NRK hevder Lundby at flere hopprofiler ikke ønsket å bidra til likestilling i sporten.

KJEMPET SAMMEN: Maren Lundby og landslagssjef Clas Brede Bråthen kunne juble for Det internasjonale Skiforbundets (FIS) avgjørelse om å la kvinnene konkurrere i skiflyvning tidligere i år. Foto: Andreas Hagen / NRK

– Det er sårende

Med Lundby i spissen, bidro flere hoppere i en videokampanje i fjor som krevde at kvinner skulle få delta skiflygingskonkurranser internasjonalt. Håpet var at flere mannlige utøvere også skulle delta i kampanjen.

Det skulle vise seg å ikke være så lett.

SKUFFET: Maren Lundby. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi fant ut at det ikke var så mange som ville støtte saken. Det var egentlig bare Halvor Egner Granerud som vi spurte, som var vår største profil her i Norge – hele det norske landslaget støttet jo det. Så spurte vi en del utenlandske, men der var det ikke like lett, forteller Lundby.

I I en ny bok om Maren Lundby, som slippes 18. august, avslører hoppesset og forfatter Silje Bråthen at Lundby fikk blankt nei fra enkelte – som svarte at de ikke hadde lyst til å bidra.

– De mente ikke at vi burde hoppe der, fordi vi ikke er gode nok rett og slett. Det er sårende å høre sånt.

– Hvem var disse utøverne?

– Vi hadde jo Gregor Schlierenzauer, som er den mestvinnende hopperen på herresiden, som nå har lagt opp. Han mente at vi rett og slett ikke er gode nok, og at han ikke ville støtte den saken, mener hun.

– Hva synes du om det?

– Nei, det synes jeg er dårlig. Jeg ble veldig skuffa over holdningen fra våre utenlandske venner. Det forklarer kanskje litt hvordan det er i de nasjonene. De har ledere som kanskje sier «jentene skal i hvert fall ikke hoppe skiflyvning».

Schlierenzauer slår tilbake

Schlierenzauer selv sier til NRK at han aldri har sagt at kvinner generelt ikke bør få delta i skiflygning, men at det må skje til riktig tid, og når det er nok bredde i toppen til at det er mange nok som er klare for utfordringen.

– Jeg har alltid sagt at jeg virkelig ønsker å se kvinner skiflying, men timing må være riktig. Etter min mening tror jeg at det er 20 kvinner som både kan takle og nyte de store bakkene, og selvfølgelig er Maren én av dem, skriver han i en e-post til NRK.

PROFIL: Gregor Schlierenzauer er en av tidenes beste skihoppere. Østerrikeren kan blant annet vise til seks VM-gull og to sammenlagtseire i verdenscupen. Foto: Kerstin Joensson / AP

Østerrikeren understreker at han har stor respekt for Lundby, og at han gleder seg til å se lange og trygge hopp den kommende sesongen.

– Jeg setter stor pris på at hoppidretten vokser, og særlig på kvinnesiden, sier Schlierenzauer, før han kaster ballen tilbake til Lundby:

– Hun kan ringe meg når som helst.

– Klarer ikke å forstå

Lundby sier at hun ikke har snakket med Schlierenzauer om hendelsen i ettertid. Hopplegendens hjemland, Østerrike, har også vært en av nasjonene som har holdt igjen i kampen om kvinners deltakelse i skyflygning. Det skjønner Lundby lite av.

STA: Lundby ga seg ikke. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg vet faktisk ikke. Det er liksom... Nei, jeg klarer ikke å forstå det. Hvis du ser tilbake på skiflyvning fra 80-tallet, de slo seg i hjel på en måte. Det var ingen som satte spørsmålstegn ved det. Jeg sier ikke at vi hadde slått oss i hjel heller. Utstyret er såpass mye bedre og alt er mye tryggere nå. Det føles som at det er fordi skyflyvning er for herrer. Det er det tøffeste, og vi kan ikke ta fra dem det. Det er litt sånn det føles.

27-åringen sier de var i kontakt med flere store navn i forbindelse med kampanjen. I tillegg til aktive profiler, tok de også kontakt med andre «legender» i sporten.