– Det var en utrolig bra dag, med to lange hopp. Det var god kvalitet, og virkelig solid hopping, og det lover jo godt for det som skal skje snart, sier Maren Lundby etter at hun søndag tok årets niende verdenscupseier.

Og det som skal skje snart er fordelingen av gull, sølv og bronse i Seefeld. Per dags dato er kanskje Maren Lundby det sikreste gullkortet Norge har i mesterskapet.

– Jeg skal ta gull, det er det som er målet. Det må være det når nivået er såpass høyt. Det handler bare om å tåle presset, men jeg føler jeg har stålkontroll, sier hun.

Og det kan virke som hoppsjef Clas Brede Bråthen er enig. Han var svært imponert etter at Toten-hopperen satte to bakkerekorder søndag.

– For tiden driver Maren skihopping på et nivå ingen norsk skihopper, noensinne, har vært på før henne, sier han.

Vil slå tilbake

– Jeg opplever at Maren har noe å revansjere. Sist hun var i VM ledet hun og ble nummer fire. Jeg tror det driver henne veldig i det daglige arbeidet mot det store målet som er VM i Seefeld, sier kvinnenes landslagstrener Christian Meyer til NRK.

SKUFFET: Maren Lundby var langt nede etter at medaljen røk i Lahti i 2017. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I Lahti for nøyaktig to år siden, hadde Lundby sikret seg best mulig utgangspunkt før finalehoppet. Hun ledet med 2,7 poeng, og så ut til å ta sin første individuelle mesterskapsmedalje, men taklet ikke presset og havnet utenfor pallen.

Det var en brutal opplevelse for flere enn bare Lundby selv.

– Det er vel bare å se på TV-bildene, det blir ett tom blikk ut i luften. Man spør seg selv: Hva har man gjort for å fortjene det her? Samtidig så vet vi at det er sånn idretten er, sier Meyer.

FOKUSERT: Lundbys lengste hopp i VM-generalprøven var på 135,5 meter. Foto: Jure Makovec / AFP

– Troll i ord

Samtidig som februarkvelden i Lahti for to år siden var bekmørk for Lundby og hennes team, så var det lyspunkter i vente.

SLO TILBAKE: Maren Lundby slo tilbake med OL-gull i Pyeongchang, men står foreløpig uten individuell VM-medalje. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det var det første Clas (Brede Bråthen) sa til meg da jeg kom ned på sletta litt betuttet. Da sa han at du skal ikke se bort ifra at det var det her som gjør at hun kanskje tar OL-gullet neste år. Så det gikk troll i ord, sier Meyer.

For når kvinnenes OL-konkurranse skulle avgjøres for ett år siden, var Lundby best. Mye takket være jobben som ble gjort etter nedturen året før.

– Vi er et lite team, men vi er veldig samsnakket, så vi hele tiden får renset topplokket til neste oppgave. Maren får pratet om det hun ønsker å prate om, sier Meyer og fortsetter:

– Det er hun som er eksperten i faget sitt. Vi er mer støttespillere som er med og sørger for at hun har det som skal til.

– Målsettingen er klar

«Eksperten» står nå med ni seiere denne sesongen. Den innsatsen gjør det enkelt for landslagstreneren å sette mål før VM.

– Målsettingen er klar, det er gull i den individuelle konkurransen. Det er udiskuterbart og det holder vi fast ved, sier Meyer.

I tillegg til å seile opp som storfavoritt før VM, har Lundby tatt et fast grep om sammenlagtledelsen i verdenscupen. Den konkurransen leder hun med 295 poeng etter helgens renn.

– Jeg gleder meg til VM. Det kommer til å bli helt nydelig, sier Lundby.