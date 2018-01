Lundby endret teknikken, men vant likevel – med 20 poeng

Maren Lundby gamblet – og lyktes. Hun vant i Sapporo i går, men var ikke helt fornøyd. Derfor endret hun på sittestillingen – såkalt inrun position – foran nattas renn i K90.

I går natt syntes hun at hun var for aggressiv, så hun modererte seg. Det endte med 98,5 meter og 251,6 poeng etter finalerunden, et hav foran Takanashi på andreplass med 231,4 poeng. Tyske Althaus landet på tredjeplass med 89 meter i finalerunden og 230,2 poeng.

Etter rennet var Lundby beskjeden, men fornøyd.

– Jeg gjør en ganske stor mental forandring fra i går, selv om jeg klarte å vinne da. Det var en veldig god dag, sa hun etter rennet.

– OL nærmer seg, og du er storfavoritt. Hvordan forbereder du deg mentalt?

– Akkurat nå prøver jeg ikke å tenke så mye på OL, som er om en måned. Jeg får ta det når det kommer.

– Uten sidestykke

Det hadde hun all grunn til å være, skal vi tro hoppsjef Clas Brede Bråthen, som nærmest var i fistel på morgenkvisten.

– Prestasjonen er uten sidestykke, sier han.

– Når hun klarer å vinne tre verdenscuprenn på rad, går hun inn i en liten og eksklusiv klubb. Men å vinne med en margin på over 20 poeng i en k90-bakke, er enda mer vanvittig. Den største seieren en hopper noen gang har vunnet i en liten bakke med, kanskje også en av de største marginene uansett bakkestørrelse, sier han.

– Lundby vinner på lørdag, men endrer vinneroppskriften til dagen etterpå. Hva sier det om henne?

– Hun tør å gjøre endringer før resultatene tvinger henne til det. Det viser en form for offensivitet og vilje til å hele tiden bli bedre, selv når du allerede er best. Sånne utøvere drømmer de fleste offensive trener om å ha, sier Bråten.

God nok for OL-gull

I februar starter OL, og Lundby går inn i mesterskapet med flere verdenscuppoeng enn noen gang før. Der møter hun tyske Karina Vogt, som har en egen evne til å treffe formen til mesterskap.

– Per i dag er Maren god nok til å vinne OL med to av sine beste hopp. Da er jobben bare å sørge for at det ikke blir et press, men en visshet om kapasitet. Det er etter min erfaring den store forskjellen.

– Hvor mange prosent sjanse har Lundby for OL-gull?

Prosentregning tyder mattekarakteren min fra andre videregående at jeg ikke skal drive med.