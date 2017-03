– Det er en helhetsvurdering. Jeg føler meg ferdig med sesongen nå, og bestemte meg derfor for å vente, sier Maren Lundby til NRK.

Avgjørelsen om å droppe å være prøvehopper i skiflygingsbakken ble tatt søndag - etter 3. plassen i verdenscupavslutningen i Holmenkollen. Og den var Lundbys egen beslutning.

– Det er min avgjørelse. Det har hele tiden vært opp til meg også, om jeg skulle hoppe eller ikke, understreker Lundby.

– Det hadde nok gått helt fint om jeg hadde hoppet. Men med hensyn til hele pakka, så følte jeg at jeg hadde bedre utbytte av å trene og forberede meg til en ny sesong, sier hun.

Lysten til å hoppe i Vikersund er imidlertid ikke blitt noe mindre.

– Jeg er fortsatt litt delt, selv om jeg har bestemt meg for å ikke hoppe. Jeg har veldig lyst, men håper det heller kommer flere muligheter i årene fremover, sier hun.

– Ble en kvinnesak

Lundby innrømmer også at firedagersregelen i Vikersund spilte inn i avgjørelsen. Den sier at en prøvehopper må være tilgjengelig i fire dager.

AVSLUTTET SESONGEN: Maren Lundby hoppet til en ny pallplass i søndagens verdenscuprenn i Holmenkollen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Å være prøvehopper i verdens største hoppbakke i fire dager etter en lang sesong krever sitt, sier hun.

Lundby avslørte tidligere vinter sin drøm om å krysse 200 meter i Vikersund, og saken fikk fort stor oppmerksomhet i norske medier.

Mye mer oppmerksomhet enn det Lundby hadde trodd. Eller likt.

– Det var ikke helt slik jeg så for meg at det skulle bli. Jeg ønsker å gjøre det for å utfordre meg selv, og å klare å hoppe over 200 meter. Men det ble veldig mye fokus på at det var en kvinnesak. Det var ikke helt der jeg sto, sier Lundby.

Kvinnene får ikke konkurrere i skiflyging, men rennarrangøren var positive til å slippe til Lundby som prøvehopper.

– «Kjønnsdiskrimineringskortet»

Det samme var i utgangspunktet landslagsledelsen, men de fryktet prøvehoppingen ville tappe henne for unødige mye krefter. Sportssjef Clas Brede Bråthen var også oppgitt over at flere i debatten spilte inn «kjønnsdiskrimineringskortet».

– Folk henger seg opp i populistiske ting for å få overskrifter. De kaller det diskriminering og alt mulig. Jeg noterer et voldsomt engasjement fra folk som jeg tror aldri har vært på et jentehopprenn engang. Still på jentehopprenn, fremfor å sitte på Facebook og hyle og skrike, sa Bråthen.

Lundby håper også engasjementet rundt saken betyr at folk bryr seg om kvinnehopping.

– Jeg håper det er fordi de ser at også vi kan hoppe langt på ski. Hvis dette har fått de til å få opp øynene for kvinnehopping, så er det veldig bra, sier Lundby.