Lundby ble helt alene på landslaget: – Det er ikke optimalt

– Jeg skulle ønske det var flere jenter som var med på å kjempe oppe i toppen. Det er ikke optimalt, sier Maren Lundby.

Lørdag var hun jublende glad etter å ha tatt den første verdenscupseieren i karrieren. Før rennet snakket hun med NRK om situasjonen rundt det norske kvinnelandslaget i hopp.

Anikken Mork (t.v.) og Silje Opseth har vært gode treningspartnere for Lundby, men de er foreløpig ikke gode nok for a-landslaget. Foto: Norges Skiforbund / NTB scanpix

Det er nemlig slik at fra i år har Lundby utgjort hele landslaget alene, noe som ikke akkurat gjør lørdagens prestasjon mindre.

Trener med herrene

Norge var lenge sett på som en foregangsnasjon i kvinnehopp, med pionér Anette Sagen i spissen. Men de siste årene har det blitt tynt i rekkene.

Den ene etter den andre kvinnehopperen har gitt seg eller blitt langtidsskadet. Til slutt var det bare Lundby igjen.

Og midt i denne situasjonen har 22-åringen nå fått sitt store gjennombrudd, åtte år etter at hun som 14-åring ble tatt inn i varmen på landslaget.

Håpet er at seieren kan inspirere enda flere jenter til å starte med hopping.

– Anette (Sagen, red.anm) var en foregangskvinne og tråkket veien for oss andre. Nå håper jeg at også jeg kan fremstå som et godt forbilde, slik hun var for meg, slik at vi får opp flere unge hoppere. Det er litt mindre rekruttering enn vi hadde ønsket, sier Lundby.

Hun har imidlertid ikke bare vært alene på trening. Herrehopperne lar henne mer enn gjerne være med. I tillegg har hun trent sammen med noen av rekruttjentene.

– Det har vært veldig bra for min utvikling at jeg kan matches mot herrene og lære av dem, samtidig som jeg prøver å sette dem på plass. For meg har dette nesten nødvendig for å ta noen flere steg. Det hjelper å ha noen rundt deg som er veldig gode, forteller Lundby.

Lundby er i sitt livs form. Hun håper seieren vil inspirere andre jenter til å begynne med hopp. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

– Ikke optimal rekruttering

Lundby er sikker på at det vil bli et større miljø rundt henne på sikt.

– Akkurat nå er det preget av et lite generasjonsskifte. Det har vært Anette Sagen og Line Jahr som har hele tiden vært i toppen. Line har ikke gitt seg, men er skadet nå. Hun vil være tilbake på nyåret og det vil bety mye for gruppa. Vi trenger et par-tre år på å få opp noen som er litt yngre, forklarer hun.

– Er du bekymret for fremtiden til norsk kvinnehopp?

– Nei, men hvis du ser på andre land som Tyskland og Japan, så har de en langt større rekruttering enn vi. Jeg vil ikke si det er optimalt, nei, medgir Lundby.

Nå er målet hennes å ta en medalje - helst gull - i vinterens ski-VM.

– Hvis jeg kun har én verdenscupseier den dagen jeg legger opp, så har jeg hatt en kjedelig karriere. Jeg håper det blir flere seiere fremover, sier Lundby.