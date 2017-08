Vilsvik i Godset ut 2021

Høyrebacken Lars-Christopher Vilsvik (28) har forlenget kontrakten med Strømsgodset. Den nye kontrakten gjør ham til Godset-spiller ut 2021.

– Strømsgodset betyr mye for meg. Jeg er veldig glad for at dette har gått i orden, sier Vilsvik