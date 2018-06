Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– I dag viste Belgia for alvor at dei blir å rekne med. Dei har kvalitet nok i laget til å kjempe om gullet. Dei har jo kvalitetsspelarar i alle ledd. Og no ser dei også ut som eit lag, utdjupar Torp.

I spissen for Belgia sin 5-2-siger stod Romelu Lukaku. Med to mål i dag er han oppe i fire så langt i meisterskapen, like mange som Cristiano Ronaldo.

Lukaku vart også den første spelaren sidan Diego Maradona i 1986 til å score to mål i to VM-kampar på rad.

Han er dessutan no Belgias toppscorar gjennom tidene med 37 scoringar.

– Det er så enkelt å spele med Lukaku. Det er berre å gi han ballen, så scorar han kvar gong. Lukaku var fantastisk i dag, sa Eden Hazard til BBC etter «dei raude djevlane» si oppvising.

– Klasseavslutning

Belgia hadde faktisk ikkje scora i ein første omgang i VM sidan 2002 – det vil seie sju kampar – men var slett ikkje treige i gang mot Tunisia.

I det sjette minutt fekk Eden Hazard VMs 13. straffe då han vart lagt i bakken av Ben Youssef. Chelsea-profilen scora sjølv frå 11-metersmerket.

Då kvarteret vart spelt dobla Belgia leiinga. Romelu Lukaku avslutta kontant i mål med venstrefoten frå 15 meter.

– Ei klasseavslutning, sa NRK-kommentator Peder Mørtvedt.

Hazard scorer Belgias fjerde mål 0:12 Hazard scorer Belgias fjerde mål

0:11 Trøstemål for Tunisia

0:39 Lukaku øker ledelsen til Belgia

0:11 Tunisia reduserer med Dylan Bronn

0:15 Belgia får enda en sjanse

0:25 Lukaku øker ledelsen til 3-1

0:36 Hazard sender Belgia i ledelse 1-0

0:08 Belgia prøver seg

0:12 Belgia nærme nytt mål

0:13 Nok en stor sjanse for Batshuayi

0:22 Endelig for Batshuayi

To ut på båre

Tunisia reduserte like etter då Dylan Bronn heada ballen i mål etter eit frispark.

Den same Bronn måtte berre sju minutt seinare berast av bana på båre.

Som om ikkje det var nok skjedde det same med Leicester-spelaren Yohan Benalouane tre minutt før pause.

Dylan Bronn reduserte først for Tunisia i det 18. minutt, før han berre sju minutt seinare måtte forlate bana på båre. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Tunisia gjekk til verket på frisk vist sjølv etter desse to skadane. Men defensivt skurra det ofte for afrikanarane. Det visste Romelu Lukaku å utnytte. Han vippa inn 3–1 på overtid i første omgang.

– Det er kanskje ikkje oppsiktsvekkande at Lukaku har scora fire mål så langt, men det er betre enn kva vi kan forvente, meiner Carl-Erik Torp.

– Ber ikkje om meir

Faktisk yppa Tunisia også tidleg i andre omgang. Men historia gjentok seg. Toby Alderweireld slo ein lang ball mot Eden Hazard i bakrommet. Belgia-kapteinen runda keeper og la på til 4–1.

– Hazard er kjølig som ein frysar der, sa NRK-kommentator Peder Mørtvedt.

I likskap med Lukaku vart også Hazard tatt av bana relativt tidleg – ifølgje Daily Mail fordi dei slit med anklane sine og treng kvile før sluttspelet.

I det 90. minutt ordna innbytar Michy Batshuayi Belgia sitt femte mål. Han hadde faktisk brent fire store sjansar før scoringa kom. Tunisia fekk også litt å glede seg over då Wahbi Khazri reduserte i overtida.

– Eg kan ikkje be om meir spelarane våre. Vi var skarpe i dag. Eg er veldig nøgd med at vi har scora så mange mål desse to kampane, sa Belgia-trenar Roberto Martínez i eit intervju med FIFA etter kampen.

Romelu Lukaku skal ha fått ein liten ankelskade mot Tunisia. Også Eden Hazard og Dries Mertens vart tatt av bana med mindre skadar. Ifølgje Daily Mail kan desse spelarane – og kanskje fleire også – få kvile i Belgia sin siste gruppespelkamp mot England. Dersom England slår Panama søndag er både England og Belgia vidare før laga møter kvarandre. Foto: Victor Caivano / AP

PS. Ingen av dei 27 første kampane i årets VM har enda 0–0. Det er ny VM-rekord. Sist 0-0-kamp var finalen i 2014, då Tyskland måtte ha ekstraomgangar for å slå Argentina.