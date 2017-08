Lukaku-show i hjemmedebuten

Belgiske Romelu Lukaku ble hentet fra Everton for over 75 millioner pund i sommer. Søndag Premier League-debuterte 24-åringen for de røde djevlene mot West Ham, og debuten ble en braksuksess for Manchester Uniteds nye stjerne.

Bare 33 minutter hadde gått da Marcus Rashford sendte en nydelig pasning i bakrom til Lukaku. Han gjorde ingen feil alene med Joe Hart, og banket ballen i nettmaskene via stolpen.

HYLLEST: Romelu Lukaku mottok hjemmefansens hyllest etter sine to scoringer. Foto: Oli Scarff / AFP

Og etter pause ble det mer Lukaku-show. Henrikh Mkhitaryan svingte inn et frispark, og den 94 kilo tunge nysigneringen hadde få problemer med å rive seg løs fra markeringen, og kunne enkelt kontrollere inn 2–0 med hodet.

– En drøm som går i oppfyllelse

Med sine to scoringer skriver Lukaku seg inn i en eksklusiv klubb med spillere som har scoret i sin Manchester United-ligadebut. Ole Gunnar Solskjær, Paul Scholes, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Ruud van Nistelrooy, og nåværende United-spillere Marcus Rashford og Anthony Martial er blant de heldige få som har fått til det.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse, men det viktigste er selvsagt at vi vinner, sa Lukaku til Sky Sports etter kampen.

Det ble ikke flere scoringer på belgieren, men Manchester United har flere som kan score. Innbytteren Anthony Martial økte til 3–0 etter 87 minutter, og like før slutt hamret fjorårets storkjøp, Paul Pogba, inn det fjerde.

– Det kunne ikke startet bedre en dette, sa Paul Pogba i et intervju vist på TV 2.

Han var også storfornøyd med sin gode kamerat Romelu Lukaku.

– Jeg er veldig glad han er her. Sesongen har akkurat startet, han har puttet to, og vi kunne ikke forventet mer. Han kan gi dette laget så mye, sier han.

MELLOM STOLPENE: Paul Pogba hadde seks stolpeskudd i Premier League i fjor. I sesongens første kamp traff han endelig mellom stolpene. Foto: Oli Scarff / AFP

– Viktig for selvtilliten

Dermed er det Manchester United som troner øverst på Premier League-tabellen etter den første serierunden, men trener José Mourinho var ikke helt fornøyd.

– Det var en vanskelig kamp, og den var vidåpen på 2–0. 4–0 var kanskje ikke riktig resultat. At vi er på toppen av tabellen betyr ingenting, sier Mourinho til Sky Sports.

Portugiseren er derimot veldig glad for å få Lukaku i gang.

– Det er alltid viktig at nye spillere scorer. Alle forventet scoringer, og det er bra for selvtilliten, sier han.